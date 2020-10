Wetenschappers vinden intacte hersencellen bij 2.000 jaar oud versteend slachtoffer Vesuvius-uitbarsting

Wetenschappers hebben intacte hersencellen ontdekt bij een slachtoffer van de vulkaanuitbarsting van de Vesuvius, die bijna 2.000 jaar geleden plaatsvond. De bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad PLOS One.



Het team van Italiaanse wetenschappers onderzocht de versteende overblijfselen van een jong slachtoffer, een man van ongeveer 25 jaar – zo konden de onderzoekers uitmaken. De versteende jongeling werd voor het eerst in de jaren 60 ontdekt in Herculaneum, de stad die naast Pompeii bedolven werd onder de lava tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79.



Onderzoeker en forensisch antropoloog Pier Paolo Petrone (Universiteit van Napels Federico II) ontdekte in 2018 dat er iets ongewoons was aan de hersenen toen hij “een soort glazig materiaal zag stralen van binnenuit de schedel”, zo vertelt hij aan CNN.



In een eerder dit jaar gepubliceerde paper onthulden Petrone en zijn collega’s dat dit stralend verschijnen werd veroorzaakt door de ‘verglazing’ van het brein, een proces waarbij iets in glas verandert door blootstelling intense hitte gevolgd door een snelle afkoeling. Het is dit proces dat ervoor heeft gezorgd dat de cellen in het brein van het bestudeerde jonge slachtoffer zo goed bewaard zijn gebleven. “Deze perfecte bewaring is totaal aangezien”, stelt Guido Giordano (Roma Tre Universiteit). Naast in de hersenen werden er ook intacte, tevens verglaasde zenuwcellen in het ruggenmerg teruggevonden.



De ontdekking levert heel wat toekomstige onderzoeksmogelijkheden op. Naast over het verglazingsproces, hopen de wetenschappers ook meer te weten te komen over het oude volk door eiwitten en aanverwante genen te bestuderen. Bovendien is het ook voor de huidige omwonenden van de Vesuvius – de naburige stad Napels heeft 3 miljoen inwoners – cruciaal om te weten aan welke temperaturen de versteende slachtoffers werden blootgesteld en hoe snel het vulkanische as afkoelde.

Reacties

10-10-2020 08:53:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.051

OTindex: 74.522



Maar leuk voor de wetenschappers, hebben ze weer wat te onderzoeken. Ik weet niet of ik een verglaasde zenuwcel 'intact' zou noemen.. ik hoop niet dat mijn intacte cellen verglaasd zijnMaar leuk voor de wetenschappers, hebben ze weer wat te onderzoeken.

10-10-2020 09:10:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.267

OTindex: 80.081

Quote:

Bovendien is het ook voor de huidige omwonenden cruciaal om te weten aan welke temperaturen de versteende slachtoffers werden blootgesteld en hoe snel het vulkanische as afkoelde.



Wat hebben ze hieraan? Het lijkt me cruciaal om te weten hoe ze zichzelf tijdig in veiligheid kunnen stellen.

Het is toch helemaal niet relevant om te weten bij welke temperatuur je dood kan gaan, 1000 graden of 1500 wat maakt dát nog uit! Wat hebben ze hieraan? Het lijkt me cruciaal om te weten hoe ze zichzelfkunnen stellen.Het is toch helemaal niet relevant om te weten bij welke temperatuur je dood kan gaan, 1000 graden of 1500 wat maakt dát nog uit!

10-10-2020 09:26:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.051

OTindex: 74.522

Want of je je tijdig in veiligheid kan brengen, dat betwijfel ik.. Het is ze iig toen ook niet gelukt @Mamsie : misschien is 1500 aangenamer, want sneller?Want of je je tijdig in veiligheid kan brengen, dat betwijfel ik.. Het is ze iig toen ook niet gelukt

10-10-2020 09:52:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.267

OTindex: 80.081



Bij de vorige uitbarsting was iedereen totaal verrast. @allone : Dat is nog maar de vraag. Tegenwoordig wordt die berg in de gaten gehouden en zal er zonodig een waarschuwing gegeven worden.Bij de vorige uitbarsting was iedereen totaal verrast.

10-10-2020 09:54:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.051

OTindex: 74.522

@Mamsie : ja da's waar, hij wordt in de gaten gehouden.. Maar Napoli is een grote stad en vulkanen zijn niet altijd braaf voorspelbaar...

10-10-2020 10:39:19 Questyn

Erelid



WMRindex: 1.594

OTindex: 1.831

S

Denk dat ik es ga googelen Wat een interessant stukje. Ik zit al te denken hoe het lichaam zo snel zou kunnen afkoelen dat delen van het lichaam verglaasden. Nog interessanter, hoe is het mogelijk dat delen van ons lichaam kunnen verglazen.Denk dat ik es ga googelen

10-10-2020 10:41:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.051

OTindex: 74.522

@Questyn : idd .. waar komt die snelle afkoeling vandaan? Waarschijnlijk omdat het verschil tussen die 1500 graden en de gewone buitentemperatuur zo groot is !?!

10-10-2020 10:45:07 Questyn

Erelid



WMRindex: 1.594

OTindex: 1.831

S @allone : Ja dat dacht ik eerst ook. Maar als je versteend wordt door de lava, blijft het binnenste nog wel langer warmer?

10-10-2020 10:50:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.051

OTindex: 74.522



Is er hier een scheikundige aan boord?



Laatste edit 10-10-2020 10:51 @Questyn : misschien dat die verstening maar een heel dun laagje is? Of dat het proces van verstening langer duurt dan het afkoelen, of juist ook komt door de snelle afkoeling? ... ik weet ook niet hoe snel iets moet afkoelen om glas te worden... idd. vragen, vragenIs er hier een scheikundige aan boord?

10-10-2020 11:13:31 Questyn

Erelid



WMRindex: 1.594

OTindex: 1.831

S

In zand zitten zouten en zuren wat wij ook in onze lichamen hebben.

Als je zand heul heul heeeeeeul heet maakt wordt het een vloeibare brei. Dus als dat afkoelt, gewoon door het uit het vuur te halen, veranderd het goedje in glas. Et voila @allone : Ik zat gewoon te moeilijk te denken kwam ik na wat goochelen achterIn zand zitten zouten en zuren wat wij ook in onze lichamen hebben.Als je zand heul heul heeeeeeul heet maakt wordt het een vloeibare brei. Dus als dat afkoelt, gewoon door het uit het vuur te halen, veranderd het goedje in glas. Et voila

10-10-2020 12:10:43 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.402

OTindex: 2.073





We mogen dus aannemen dat veruit de meeste bewoners in a split-second zijn overleden toen ze werden overspoeld met deze golf van hete lucht en as.



Dit verklaart tevens waarom veel slachtoffers niet in sterk afwerende houdingen zijn gevonden maar vaak alsof ze midden in het leven abrupt werden



Je kunt dit proces van verglazing ook zien op plaatsen waar de bliksem is ingeslagen, als dat op (rul) zand is vinden we dikwijls glazen takken op de plaats van inslag; Zand dat in een fractie van een seconde in De eerste golf van de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius stopte voordat het de stad bereikte, in de tweede fase van de eruptie is er de gloeiend hete zogenaamde pyroklastische golf die langs de flanken van de vulkaan naar beneden stroomde. Deze golven kunnen temperaturen bereiken tot 850°C en, afhankelijk van de verhouding vaste stof/as en de hellingsgraad, snelheden bereiken tot circa 725 km per uur!We mogen dus aannemen dat veruit de meeste bewoners in a split-second zijn overleden toen ze werden overspoeld met deze golf van hete lucht en as.Dit verklaart tevens waarom veel slachtoffers niet in sterk afwerende houdingen zijn gevonden maar vaak alsof ze midden in het leven abrupt werden gedood Je kunt dit proces van verglazing ook zien op plaatsen waar de bliksem is ingeslagen, als dat op (rul) zand is vinden we dikwijls glazen takken op de plaats van inslag; Zand dat in een fractie van een seconde in glas verandert, (fulguriet).

10-10-2020 12:21:21 CaelynInc

Junior lid

WMRindex: 3

OTindex: 0

Wnplts: Hoorn

Ik kan me wel voorstellen waar het handig is om te weten hoe zoiets verloopt. Mochten ze een soort schuilkelders hebben of willen neerzetten, kunnen ze zo beter zien hoe ze dat moeten doen om de mensen een kans op overleven te geven. Materialen, luchttoevoer, etc.

10-10-2020 14:14:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.152

OTindex: 35.633

@CaelynInc :

dat is inderdaad een goede reden. dat is inderdaad een goede reden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: