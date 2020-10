Wel of geen asbest in make-up van HEMA en Douglas?

In make-up van HEMA en Douglas is asbest gevonden. Het gaat om My Cheek Palette Blush van Douglas en B.A.E. loose powder foundation 2nd skin van HEMA. Dat meldt EenVandaag.



Het programma liet samen met het Expertisecentrum Asbest en Vezels (ECAV) de make-up door drie laboratoria testen op aanwezigheid van asbest. Alle drie vonden ze asbest in de betreffende producten van HEMA en Douglas.



De winkelketens trokken de make-up aanvankelijk terug toen EenVandaag met ze in gesprek ging, meldt het programma. HEMA heeft TNO en Wessling hun product laten testen, en daarbij zou geen asbest zijn aangetroffen.



Wessling keek ook naar My Cheek Palette Blush van Douglas, en vond ook daar geen asbest in. De producten liggen inmiddels weer in de schappen.



Experts zeggen volgens EenVandaag dat de verschillende uitkomsten verklaarbaar zijn: de labs die HEMA en Douglas inschakelden, gebruikten een andere onderzoeksmethode.



Ook zou asbest ongelijkmatig in producten kunnen voorkomen, waardoor in het ene monster wel asbest kan zitten, en in een ander niet.

Reacties

09-10-2020 22:23:16 tonktwee

Hopelijk geen Exota situatie

09-10-2020 22:29:17 Emmo

Gevaarlijk zijn vrije asbestvezels (

Zolang die vezels niet vrijkomen is er geen "vuiltje" aan de lucht. Al zou er asbest in zitten. Wat dan nog?Gevaarlijk zijn vrije asbestvezels ( bron ).Zolang die vezels niet vrijkomen is er geen "vuiltje" aan de lucht.

09-10-2020 23:32:07 sjefke

S Als alle ingredienten ongelijk verdeeld door een batch make-up zouden zitten zou dat betekenen dat de kleurstoffen ook maar hier en daar zouden zitten. Dat wil je niet als poedermake-up maker. Dus loos tegenargument. Het zit er in of niet.

09-10-2020 23:32:58 sjefke

S Je kan ook niet een beetje zwanger zijn

