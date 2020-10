Oeps, foutje: hightech kuisheidsgordel voor mannen kan gehackt worden

Een Brits online beveiligingsbedrijf heeft een wel heel pijnlijke softwarefout ontdekt in een hightech seksspeeltje. Daardoor kunnen hackers op afstand een mannelijke kuisheidsgordel op slot doen, waardoor het slachtoffer niet meer bij zijn edele delen kan.Dat schrijft de BBC. Het gaat om een seksspeeltje van de Chinese fabrikant Qiui. Met de 'Cellmate' kunnen mannen de toegang tot hun edele delen letterlijk in handen van een ander leggen.Klinkt spannend? Nou, niet na een ontdekking van het Britse beveiligingsbedrijf Pen Test Partners (PTP). Die firma legt de betrouwbaarheid van apparaten onder de loep en ontdekte een pijnlijke fout in de software van de kuisheidsgordel.De Cellmate is via het internet te besturen, maar door een eenvoudige hack zou een buitenstaander alle apparaten van het merk ter wereld op slot kunnen doen. Met één druk op de knop zouden alle mannen die het apparaat gebruiken niet meer bij hun edele delen kunnen.Uit data van de firma blijkt dat het apparaat overal ter wereld verkocht is. PTP schat op basis van het aantal IP-adressen dat zo'n 40.000 apparaten in omloop zijn. De kuisheidsgordels communiceren via bluetooth met smartphones, die op hun beurt in contact staan met servers van de fabrikant.Geloof het of niet: er is geen enkele uitweg meer voor mannen als een hacker toegang tot de apparaten weet te bemachtigen. Een slijptol of betonschaar moet er dan aan te pas komen. PTP heeft de fabrikant enkele maanden geleden van de fout op de hoogte gebracht, maar die is nog niet opgelost. Vandaar dat de firma naar de media stapt."Het gebeurt vaker dat seksspeeltjes door fabrikanten gehaast op de markt worden gebracht", vertelt een van de onderzoekers aan de BBC. "Vaak komt daardoor de online privacy van gebruikers in gevaar". Dit keer schuilt het gevaar echter in een hele andere hoek: "Mannen kunnen fysiek opgesloten worden."