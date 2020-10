Gehandicapt kalfje loopt weer met rolstoel

Dit schattige kalfje heeft haar eerste stapjes kunnen zetten dankzij een op maat gemaakte rolstoel die haar werd geschonken.Ruby Sue werd geboren met haar achterpoten samengesmolten en zij zou zijn geëuthanaseerd ware het niet dat er dierenliefhebbers waren op de ‘Safe in Austin Rescue’ ranch in Texas.Dierenartsen ontdekten dat Ruby Sue ondanks haar handicap gelukkig, gezond en pijnvrij was. Ze had gewoon iets nodig om haar te helpen lopen.Dat is het moment waarop experts van Walkin ’Pets, het bedrijf voor huisdierenmobiliteit, tussenbeide kwamen om de dag te redden."Met alleen haar voorpoten om haar te ondersteunen, kon Ruby niet alleen staan ​​of lopen", zegt Jennifer Pratt, Marketing Manager voor het in New Hampshire gevestigde bedrijf.Het team van Walkin ’Pets besloot om een ​​op maat gemaakte rolstoel te schenken aan het twee weken oude kalfje, zodat ze met haar harige vrienden op het gras kan rennen in de Safe in Austin Rescue."Dankzij deze wielen kan Ruby Sue zelfstandig staan, waardoor ze de oefening krijgt die ze nodig heeft om haar voorpoten te versterken en voor het eerst te leren lopen", voegt Jennifer eraan toe.Al 20 jaar helpt Walkin ’Pets dieren om te lopen, rennen en spelen met hun handige uitvindingen.Elke rolstoel is uitgerust met stevige wielen en zachte banden die het huisdier ondersteunen, ongeacht hun grootte.Naarmate de jaren vorderden, heeft het bedrijf de mogelijkheden van hun rolstoelen uitgebreid voor eenden, kippen en zelfs voor schildpadden over de hele wereld.Achterrolstoelen, die op dezelfde manier zijn gebouwd als zijwieltjes, kunnen variëren van $ 150 tot $ 400, afhankelijk van de grootte van het dier.