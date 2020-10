Water Hoge Vucht in Breda ligt vol met drijvende pakjes drugs

BREDA - In het water in de wijk Hoge Vucht dreven dinsdagmiddag opvallende witte en bruine pakketjes. Een omstander vertrouwde het niet en schakelde de politie in, die erachter kwam dat het om een drugsdumping ging.Een omstander zag de ingepakte blokken drijven en meldde het bij de politie. Die viste alle pakjes uit het water en kwam tot de ontdekking dat er drugs in zat. In totaal gaat het om meer dan vier kilo hasj.De politie heeft op dit moment geen idee wie ze in het water heeft gegooid en doet onderzoek naar de herkomst.