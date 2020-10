Jongetje [8] loopt met messen in speeltuin

POELDIJK - Een 8-jarige jongen is zondag met twee messen bij zich op pad gegaan. Het kind was volgens de politie in een speeltuin in Poeldijk. De wijkagent laat weten dat de jongen de messen daar in een prullenbak had gegooid.

'Ik heb een goed gesprek gehad met zijn ouders en de jongen een reprimande gegeven', zegt de wijkagent, die de situatie 'zorgelijk' noemt. Hij geeft verder aan de situatie goed in de gaten te zullen houden.

Reacties

09-10-2020 10:37:14 allone

Oudgediende



misschien wilde hij er mee spelen...

en heeft ze toen in de prullenbak gegooid, omdat hij eigenlijk wel wist dat dat niet mocht..

09-10-2020 12:43:46 venzje

Oudgediende



Ik 'speelde' in die tijd ook met messen. Als welpje had ik zelfs al mijn eigen zakmes. Tegenwoordig denkt iedereen dan gelijk aan een wapen, maar destijds kwam dat idee niet eens in je op. Het was gewoon een superhandig stuk gereedschap, meer niet.

09-10-2020 12:46:39 KhunAxe

Oudgediende



Als we niet weten over wat voor soort messen het hier gaat dan kunnen we nauwelijks to the point reageren.



09-10-2020 13:07:48 venzje

Oudgediende



En nu?



Laatste edit 09-10-2020 13:08 @Sjaak : Een aardappelschilmesje en een tomatenmesje.En nu?

09-10-2020 13:13:08 allone

Oudgediende



@venzje : nu wachten we op Axe's messcherpe reactie.. nu wachten we op Axe's messcherpe reactie..

09-10-2020 13:37:39 KhunAxe

Oudgediende



Dit zijn normaliter geen messen waarmee je over straat loopt zoals je b.v. met een pennemesje of ander zakmesje zou doen.



Vooral die grote jongen met zijn lang en dun lemmet, (tomatenmes), kan levensbedreigende verwondingen veroorzaken.



Ik vraag mij af of deze knul wellicht bang is gemaakt door een andere jongen en uit bangheid die messen op zak had gestoken.? Hier zou ik als opvoeder of agent zeer indringend op doorgevraagd hebben!



, scherp genoeg voor je? @Sjaak : To the point? Okay:Dit zijn normaliter geen messen waarmee je over straat loopt zoals je b.v. met een pennemesje of ander zakmesje zou doen.Vooral die grote jongen met zijn lang en dun lemmet, (tomatenmes), kan levensbedreigende verwondingen veroorzaken.Ik vraag mij af of deze knul wellicht bang is gemaakt door een andere jongen en uit bangheid die messen op zak had gestoken.? Hier zou ik als opvoeder of agent zeer indringend op doorgevraagd hebben! @allone , scherp genoeg voor je?

