Oud-marinier wil beeldje terug: Zeeland geen marinierskazerne? Dan wil ik 'm terug!

Hij kan het moment nog goed voor de geest halen. De ondertekening van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen op 19 juni 2014. Hans Blommaart uit Goes mocht daar als oud-marinier bij aanwezig zijn. Hij overhandigde op die dag een beeldje aan voormalig minister van Defensie Jeanine Hennis. Maar nu er een streep is gezet door de komst van de marinierskazerne naar Zeeland, wil hij graag het beeldje terug hebben.



Het gaat om een kleine versie van het mariniersmonument aan het Oostplein in Rotterdam. Het beeldje was van Blommaart zelf, maar hij overhandigde het aan Hennis namens de oud-mariniers. "Het was op zich een leuk item. Alleen nu de er een streep is gezet door de bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen, wil ik toch wel graag dat beeldje terug!"



En dus schreef Blommaart een brief aan de huidig staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Een antwoord heeft hij nog niet, want de e-mail is nog maar net verzonden. "Ik verwacht wel antwoord. Het zou niet netjes zijn om het niet te doen, maar je weet het nooit."



Als het beeldje nog ergens bewaard is gebleven (dat is nu nog onbekend) denkt Blommaart het snel terug in zijn bezit te hebben. "Als er zo rigoureus een streep gezet kan worden door iets wat afgesproken is, dan moet dit ook niet zo'n probleem zijn. Waar praten we over, een beeldje." Hij heeft dan ook hoop op een goede afloop.



Oud-marinier Hans Blommaart uit Goes

Het beeldje zelf heeft niet zoveel emotionele waarde, maar het gebaar destijds wel vindt hij. Blommaart heeft namelijk nog altijd goede herinneringen aan zijn tijd als marinier. Hij heeft een aantal jaren van zijn carrière in de oude marinierskazerne in Vlissingen doorgebracht. "Het gebouw staat nu leeg, het is afgelopen. Ik had graag gezien dat er een nieuwe naar hier was gekomen. Maar ja, daar heeft onze staatssecretaris een flinke streep doorgezet. En dat is jammer."



Wat hij gaat doen met het beeldje als hij het terug heeft, wil hij nog niet kwijt. "Dat hou ik liever nog even voor me, maar ik heb een goede bestemming in gedachten. En het doel is bereikt: Komt er toch nog een marinier naar Zeeland!"

Reacties

09-10-2020 08:57:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.612

OTindex: 6.014

Quote:

"Als er zo rigoureus een streep gezet kan worden door iets wat afgesproken is, dan moet dit ook niet zo'n probleem zijn. Waar praten we over, een beeldje." De man heeft een wel érg rooskleurig beeld van de efficiëntie van de overheid. De man heeft een wel érg rooskleurig beeld van de efficiëntie van de overheid.

09-10-2020 09:07:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.260

OTindex: 80.064



Dat er niemand weet waar het ding gebleven is. (in de kliko?) @venzje : Eerlijk gezegd denk ik dat het een enorm probleem gaat worden.Dat er niemand weet waar het ding gebleven is. (in de kliko?)

09-10-2020 09:14:38 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.396

OTindex: 2.072

Dit dien je te vragen aan diens laagste medewerker want die heeft vast ooit via van hoge naar lage medewerkers dat beeldje in handen gekregen met de opdracht hem bij het vuilnis te zetten.. Zoiets vraag je niet een (ex)ministerDit dien je te vragen aan diens laagste medewerker want die heeft vast ooit via van hoge naar lage medewerkers dat beeldje in handen gekregen met de opdracht hem bij het vuilnis te zetten..

09-10-2020 11:02:37 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.098

OTindex: 975

Nou Hans Blommaart uit goes, wellicht moet je geen dingen weggeven als je ze terug wilt hebben op het moment dat de situatie niet helemaal loopt zoals je had gehoopt.

09-10-2020 11:05:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.978

OTindex: 25.352

@allone : Dat vertelden ze me op de kleuterschool al.

09-10-2020 11:08:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.011

OTindex: 74.492

@Emmo : misschien heeft Hans geen opleiding aan de kleuterschool gehad

09-10-2020 11:16:22 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.396

OTindex: 2.072





Ik hecht zelf absoluut niet aan memorabilia maar ik kan mij indenken dat anderen dat wel doen.. @Hisoka : Het beeldje was om een zeer specifieke reden 'gedoneerd'. Als dan het doel niet doorgaat dient het beeldje inderdaad terug gegeven te worden. Het zou zelfs heel fatsoenlijk geweest zijn als men na het afblazen van de bouw deze man zijn donatie terug had aangeboden.Ik hecht zelf absoluut niet aan memorabilia maar ik kan mij indenken dat anderen dat wel doen..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: