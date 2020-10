Koning Willem-Alexander wilde zonnepanelen, maar mag niet

Als het aan koning Willem-Alexander (53) ligt, wordt Paleis Noordeinde het toonvoorbeeld van duurzaamheid. Helaas heeft het Rijksvastgoedbedrijf een stokje gestoken voor zijn milieuvriendelijke plannen. Wim-Lex wilde graag zonnepanelen op het dak knallen, maar dat plan is afgeschoten door zijn adviseurs.



Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Paleis Noordeinde duurzamer te maken. Tot grote spijt van onze koning is daar uitgekomen dat zonnepanelen niet op zijn verlanglijstje kunnen deze kerst. Die blijken namelijk helemaal niet rendabel te zijn voor de koning. Waar het gewone volk binnen tien jaar de investering er al uit heeft, duurt dat met het werkonderkomen van het koningspaar ruim vijftig jaar.



Waarom de zonnepanelen niet rendabel zijn, is niet bekendgemaakt. Dat kan liggen aan het energieverbruik van de koninklijke familie, maar ook de moeilijkheid om op een monumentaal pand zonnepanelen te bevestigen. Het RVB onderzoekt nog of het wél mogelijk is om zonnepanelen op de Koninklijke Stallen en Paleis Huis ten Bosch te plaatsen, maar de resultaten daarvan zijn nog niet binnen.



Zonnepanelen zijn in ieder geval een investering die hem op minder kritiek zal komen te staan dan het nieuwe jacht dat hij eerder kocht. Het Nederlandse volk was niet te spreken over de kosten van die aankoop.

08-10-2020 20:36:11 Grouse

Ongetwijfeld heeft het weinig te maken met de terugverdientijd maar met het zicht. Zonnepanelen op een paleis kan niet zeker?

Als het niet rendabel is op het dak maar wel op de stallen, dan is het verhaal wat nu verteld wordt absoluut ongeloofwaardig.

08-10-2020 20:41:24 allone

Wim Lex? Ik dacht dat hij Alex werd genoemd?

Op de stallen zou toch geen probleem moeten zijn?!

08-10-2020 22:44:55 Mamsie

Ik dacht dat het bezwaar was dat het géén gezicht gevonden werd op een historisch pand.

08-10-2020 23:22:13 merlinswit

Wanneer panden op de erfgoed lijst staan moer er aan een aantal eisen voldaan worden. Het plaatsen van onder andere zonnepanelen is verboden, maar ook de kleur van een pand (buitenzijde), dakbedekking etc. zijn minutieus beschreven. iets aan de buitenzijde aanpassen is gewoonweg verboden. ( klik hier ). Ik zie niet in waarom dat anders zou zijn bij de paleizen die ook bij ons nationale erfgoed horen. In dit soort gevallen is de koning ook maar een burger. Hij kan natuurlijk wel mee doen aan een energiecollectief waarbij de platte daken van gebouwen in de buurt gehuurd worden om zonnepanelen op te plaatsen.

09-10-2020 02:34:35 botte bijl

@merlinswit :

09-10-2020 11:20:48 allone

Wilhuismuis van Nassouwe

Ben ik nu thuis voorgoed

de quarantaine getrouwe

Blijf ik vol goede moed

Een leven zonder franje

Leid ik vrij ongedeerd

De anderhalve meter

Heb ik altijd geëerd



Als schild ende betrouwen

Hangt plexiglas terneer

Ik hoest in mijne mouwen

En vrees geen virus meer

Dat ik toch schoon mag blijven

Met kapjes voor den mond

Laat ons den plaag verdrijven

Zo blijven wij gezond



09-10-2020 14:30:17 Jawel

Het paleis heeft nogal een kenmerkende aanblik, ook wat het dak betreft. Nu heb je tegenwoordig wel een soort dakpannen, die tegelijk onopvallende zonnepanelen zijn, maar zoals @merlinswit al aangeeft luistert het bij een monument nogal nauw. Dus waarschijnlijk zouden er speciale pannen gemaakt moeten worden (kostbaar), die ook nog eens minder opleveren dan gewone panelen. Ja, dan kan de terugverdientijd wel eens langer worden dan de verwachte levensduur...

09-10-2020 15:25:48 Emmo

@Jawel :

Ja, dan kan de terugverdientijd wel eens langer worden dan de verwachte levensduur... QuoteJa, dan kan de terugverdientijd wel eens langer worden dan de verwachte levensduur... Toch heb ik het vermoeden dat een eventuele terugverdientijd van minder overwegend belang is voor deze familie.

09-10-2020 16:52:19 Jawel

Erelid



Het onderhoud etc. van die paleizen loopt via een post binnen de rijksbegroting (dus komt niet uit de familiefinanciën), dus gaat er een ambtenaartje over dat strikte regels volgt.

