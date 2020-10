Lijken aan Italiaanse kust waarschijnlijk van Franse kerkhoven afkomstig

De vier lichamen die afgelopen weekend langs de kust van het Italiaanse Ligurië werden aangetroffen, zijn in verregaande staat van ontbinding en komen waarschijnlijk uit doodskisten die bij de zware overstromingen tijdens storm Alex meegesleurd zijn vanop kerkhoven in het zuiden van Frankrijk. Dat is alvast de – lugubere – verklaring die de prefect van het departement Alpes-Maritimes eraan geeft.



Volgens Franse en Italiaanse media heeft het noodweer dat het zuidoosten van Frankrijk en het noorden van Italië in de nacht van vrijdag op zaterdag trof, negen mensenlevens geëist in die twee landen. In Frankrijk gaat het volgens het Franse persbureau AFP om twee doden, in Italië zeven, zo zeiden Italiaanse media. Vier van die mensen zouden dus volgens de prefect al dood geweest zijn.



Omdat in Ligurië eerder geen melding gemaakt werd van vermisten, werd nagegaan of sommigen onder hen uit Frankrijk kwamen. “Het gaat niet om recente overlijdens”, zegt prefect Berbard Gonzales mee. “Het gaat om oude lijken die zouden kunnen overeenkomen met lijken van overstroomde kerkhoven in Frankrijk.” “Identificatie is aan de gang”, klonk het eerder bij de kustwacht van het Italiaanse Imperia, “maar die verloopt moeizaam aangezien de lichamen zonder kleren werden aangetroffen.”

Reacties

08-10-2020 19:24:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.011

OTindex: 74.492

Nieuwe lijken, oude lijken; het is druk daar aan de kust

08-10-2020 19:42:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.260

OTindex: 80.064

Komt er plotseling een lijk uit de kast kist.

08-10-2020 19:59:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.978

OTindex: 25.352

@Mamsie : Weer eens wat anders dan een vrouw bij de dokter.

08-10-2020 20:08:26 Buick

Senior lid

WMRindex: 223

OTindex: 12

Wnplts: amsterdam

Misschien was er in het verleden wel een wedstrijd zwemmen tussen Frankrijk en Italie. Dan waren deze 4 toch wel lijkelijk laat.

08-10-2020 21:04:21 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.185

OTindex: 19.258

Toch beter dan dat er mensen zijn verdronken.

08-10-2020 22:25:36 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.391

OTindex: 15.311

S Quote: “Identificatie is aan de gang, maar die verloopt moeizaam aangezien de lichamen zonder kleren werden aangetroffen.”



Lijken in een lijkkist op een begraafplaats hebben meestal wel een pyama of zo aan. Ik heb het hier nog even over gehad met mijn Maffia vrienden. Ja, zeiden die, wij hadden die lijken in een bak met giermest gestopt zodat ze sneller zouden ontbinden. Maar door die hevige regenbuien zijn ze weggespoeld. Eigenlijk was dit een foutje, maar ach, de politie tast zoals gewoonlijk weer geheel in het duister. Niet verder vertellen, hoor!

09-10-2020 02:32:03 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.133

OTindex: 35.626

het enige waarover men het nu al eens is, is dat die lijken dood lijken te zijn

09-10-2020 06:22:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.612

OTindex: 6.014

Soms blijken dingen anders dan ze lijken.

09-10-2020 08:40:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.260

OTindex: 80.064

lijk in hebben.



Laatste edit 09-10-2020 08:40 @botte bijl : Daar kon je wel eens gein hebben.

09-10-2020 14:23:48 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.109

OTindex: 6.156

Iedereen is nogal in een olijke bui...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: