Ophef over vrouw die mondmasker onbruikbaar maakt: “Dit is spuwen in het gezicht van mensen”

Op Twitter krijgt een vrouw er stevig van langs nadat ze een foto deelde van stukgeknipte mondmaskers en erbij schreef dat ze die aan haar kinderen geeft. Ze gelooft immers niet dat mondmaskers werken als bescherming tegen het coronavirus.



De vrouw tweette dat ze de laagjes uit de mondmaskers van haar kinderen knipt om ze “wat luchtiger te maken” en omdat mondmaskers volgens haar toch niet werken. Ze baseert zich daarbij op de uitleg van de Nederlandse viroloog Jaap van Dissel die een tijdje geleden meedeelde dat “er geen reden tot dwingende plicht hoeft te zijn tot het dragen van niet-medische mondmaskers omdat er geen wetenschappelijk bewijs is van de werking”.



Haar kinderen gaan dus naar school met onbruikbare mondmaskers. De vrouw deelde een foto van de kapotgeknipte mondmaskers. Haar tweet lokte heel wat kritiek uit, onder meer van vlogster Flo Windey. “Sorry, maar dat is echt spuwen in het gezicht van de andere kinderen in de klas met ouders die risicopatiënt zijn”, schreef ze op Twitter.



Ook anderen veroordeelden het gedrag van de vrouw. “Mevrouw, zoek hulp met deze potentieel gevaarlijke, ongefundeerde aannames. Kinderen moeten gewoon even luisteren, even volhouden en als u ook gewoon even meedoet zoals 99,9% van de wereldbevolking zijn we er zo vanaf. Dan kunt u ook verder met uw leventje. Ja? Dank!”, en “Stompzinnige actie. Niemand is blij met mondkapjes, maar het dient wel om een pandemie in te dammen”, klinkt het onder meer.

Reacties

08-10-2020 17:30:30 HoLaHu

Ik word toch zo moe van al die mensen die menen dat ze lekker recalcitrant mogen zijn en stomweg de regels aan hun laars lappen. En de kinderen worden er op school op aan gekeken...Lekker dan!

08-10-2020 17:33:59 Mamsie

Ik ben ook niet overtuigd van het nut van deze mondmaskers. Maar als het nodig is zet ik er eentje op.

Om mijn medemensen niet zenuwachtig te maken en óók voor het geval dat ik er tóch naast zit.

08-10-2020 18:58:33 Buick

Als echt iedereen even meedoet, dan is het virus zo gestopt. Maar sommige hebben hun mond vol over hun vrijheid maar er is weinig vrijheid als het virus maar blijft rondgaan.

08-10-2020 19:54:09 Grouse

@Buick : Inderdaad. Als iedereen meedoet is het zo over. Maar helaas. Het wordt al mooi gevonden als meer dan de helft zich min of meer aan de regels houdt

08-10-2020 19:58:56 Emmo

Helaas is de realiteit anders. Zoveel mensen zoveel zinnen. @Buick : Dat is met een heleboel dingen zo. Als iedereen meedoet...Helaas is de realiteit anders. Zoveel mensen zoveel zinnen.

08-10-2020 22:20:19 HoLaHu

@Mamsie : Nu het aantal besmettingen hier weer flink oploopt en er in Bladel op het moment 3 keer zoveel besmettingen zijn als in het voorjaar ( 162), doe ik niet moeilijk over een mondkapje. Ik zet het op als ik een winkel inga en moet ik het straks ook op straat dragen dan doe ik dat ook! En verder blijven we weer zoveel mogelijk thuis en beperken we onze sociale contacten ook zoveel mogelijk. We houden duchtig de anderhalve meter in de gaten en wassen vaak onze handen. Better safe than sorry....

08-10-2020 22:39:03 Mamsie

Gelukkig heb ik nog een heleboel nieuwe legpuzzels om te maken. @HoLaHu : Ja, zo veel mogelijk thuisblijven doe ik ook. Het enige waarvoor ik nog de deur uitga is voor het doen van boodschappen.Gelukkig heb ik nog een heleboel nieuwe legpuzzels om te maken.

08-10-2020 23:45:26 HoLaHu

@Mamsie : Ik heb me een legpuzzel aangeschaft bij de vorige crisis, maar voordat ik wanhopig genoeg was om die te gaan maken, waaide het een beetje over...Misschien dat ik er nou maar eens aan moet beginnen!

09-10-2020 02:29:17 botte bijl

wat bezielt dat mens

09-10-2020 06:19:47 venzje

Van wetenschappers als Van Dissel verwacht ik een genuanceerdere mening dan: "Zolang het niet wetenschappelijk bewezen is, is het niet waar." En vóór Newton bestond de zwaartekracht simpelweg nog niet.Van wetenschappers als Van Dissel verwacht ik een genuanceerdere mening dan: "Zolang het niet wetenschappelijk bewezen is, is het niet waar."

09-10-2020 06:40:13 KhunAxe

Ik geloof niet in de functie van mondkapjes, zeker niet in de 5 cent, papieren dingetjes. Dus hierin ga ik helemaal mee met de mondkapjesknipster.



Maar als ik een winkel of andere publieke gelegenheid binnenga doe ik wél zo'n flutding op, dat dan weer wel. Het is mij teveel moeite om ieder keer weer mijn standpunt uiteen te zetten, dus draag ik gewoon zo'n ding..

09-10-2020 08:58:45 RobvdK

@Mamsie :

Ik ben ook niet overtuigd van het nut van deze mondmaskers. Maar als het nodig is zet ik er eentje op.

Om mijn medemensen niet zenuwachtig te maken en óók voor het geval dat ik er tóch naast zit. QuoteIk ben ook niet overtuigd van het nut van deze mondmaskers. Maar als het nodig is zet ik er eentje op.Om mijn medemensen niet zenuwachtig te maken en óók voor het geval dat ik er tóch naast zit.



Ik deel jouw standpunt over de mondmaskers. Maar als deze vrouw zo overtuigd is dan moet ze haar kinderen geen mondmasker geven en de gevolgen voor lief nemen. Wat ze nu doet is gewoon schijnheilig. Andere het idee geven dat ze wel mondmaskers dragen maar in feite dus niet.

Ik deel jouw standpunt over de mondmaskers. Maar als deze vrouw zo overtuigd is dan moet ze haar kinderen geen mondmasker geven en de gevolgen voor lief nemen. Wat ze nu doet is gewoon schijnheilig. Andere het idee geven dat ze wel mondmaskers dragen maar in feite dus niet.

09-10-2020 09:07:52 Sjaak

Ik heb deze week een paar uur in het Rijksmuseum rondgelopen met een verplicht mondkapje. Mijn bril besloeg steeds en ik kreeg te weinig zuurstof binnen, wat resulteerde in pijn op de borst.

09-10-2020 09:11:22 Emmo

@Sjaak : Het metaal goed om de neus vouwen en laat de bril op het masker rusten. De ademlucht ontsnapt dan aan de onderzijde (en wordt uiteraard niet gefilterd).

09-10-2020 09:33:20 venzje

Zelf heb ik trouwens, ondanks astma, geen enkele moeite met ademen in zo'n ding. Ik begrijp dan ook niet zo goed waar mensen over klagen; veel medisch personeel loopt de hele dag met een muilkorf.

Alleen dat met die bril is inderdaad lastig. Het scheelt inderdaad al als je het masker hoog optrekt en je bril er overheen zet. @Emmo : Dan moet je wel een metalen strip in je masker hebben. Veel stoffen maskers hebben dat niet en dan kun je overwegen om zoiets aan te schaffen. Het kan de moeite lonen, want hier zitten we voorlopig nog wel even mee.Zelf heb ik trouwens, ondanks astma, geen enkele moeite met ademen in zo'n ding. Ik begrijp dan ook niet zo goed waar mensen over klagen; veel medisch personeel loopt de hele dag met een muilkorf.Alleen dat met die bril is inderdaad lastig. Het scheelt inderdaad al als je het masker hoog optrekt en je bril er overheen zet.

09-10-2020 09:44:07 Emmo

@venzje : Mijn enige probleem met die dingen zijn de elastiekjes achter de oren. Die gaan na en paar uur vervelend snijden.

09-10-2020 09:50:48 venzje

Niettemin heb ik er zojuist een paar besteld met bandjes die niet om de oren gaan, maar om het hoofd. Die oordingen zijn goed genoeg voor even in de supermarkt, maar als ik ze langer om moet hebben, neem ik toch liever die met hoofdbandjes. @Emmo : Ik heb een paar stoffen maskers en die hebben geen elastiekjes, maar bredere stoffen bandjes, dat is een stuk comfortabeler.Niettemin heb ik er zojuist een paar besteld met bandjes die niet om de oren gaan, maar om het hoofd. Die oordingen zijn goed genoeg voor even in de supermarkt, maar als ik ze langer om moet hebben, neem ik toch liever die met hoofdbandjes.

09-10-2020 10:07:48 allone

@Sjaak :

Mijn bril besloeg steeds QuoteMijn bril besloeg steeds

@RobvdK :

Maar als deze vrouw zo overtuigd is dan moet ze haar kinderen geen mondmasker geven en de gevolgen voor lief nemen. QuoteMaar als deze vrouw zo overtuigd is dan moet ze haar kinderen geen mondmasker geven en de gevolgen voor lief nemen.



Laatste edit 09-10-2020 10:09 je hebt er dus niets gezienhet probleem is dat dan de kinderen de dupe zijn.

09-10-2020 10:09:33 allone

@venzje :

zoiets . Quote hoe blijft zoiets 'zitten' of 'hangen'?

09-10-2020 10:20:47 venzje

@allone : Het sluit aan op je neusbrug en het bovenste deel van je wang en het wordt door het mondkapje op zijn plek gehouden. Ik heb een setje besteld om het uit te proberen, dus ik ben benieuwd.

