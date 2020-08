Boer vindt kat langs de weg, maar het blijkt een poema te zijn

Een boer in het Zuid-Amerikaanse Bolivia vond tijdens een ritje op zijn motor een kat langs de weg. Tenminste, dat dacht hij. Het bleek namelijk geen kat, maar een poema te zijn!De poema heeft een paar dagen bij de boer thuis gewoond. Toen het dier zich apart ging gedragen, begon de boer te twijfelen. Pas toen hij de gevonden 'kat' ging vergelijken met foto's van poema's, had hij door wat er aan de hand was.Hij belde de dierenbescherming en zij kwamen de poema ophalen. Zij gaan nu voor het dier zorgen tot ze aangesterkt is. Daarna kan ze vrijgelaten worden in het wild.