09-08-2020 11:12:49

Quote:

Als politie mogen wij geen factuur sturen, maar in dit geval hadden we het ongetwijfeld gedaan”,

Quote:

Het parket beslist over een eventuele boete of vervolging”

Ik hoop dat deze zo enorm hoog is dat het lachen ze zal vergaan.Wat een stomme grap.Wat als er ergens wel iets aan de gang was met een echte verdrinking of een ernstige zieke die hulp nodig had? Ik zou ze van alle gebruikte hulpdiensten een flinke rekening geven per persoon, zo verdienen ze gelijk nog iets terug.Die stommelingen weten niet wat ze van deze mensen mentaal vragen, zij moeten zich voorbereiden op wat ze eventueel te zien gaan krijgen en proberen zich goed in te stellen voor alle hulp die ze moeten geven.Ik hoop dat deze hier ook zo over denkt en ze echt goed aanpakken in hun portemonnee en degene die op een leeftijd zijn dat ze echt beter hadden moeten weten een taakstraf, hiervoor zouden ze eens een weekje mee moeten lopen met een van deze hulpdiensten, misschien gaan ze eens nadenken over waar ze mee bezig waren.