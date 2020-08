Prison Break in Nijmegen: politie zoekt verwoed met publiek naar 18-jarige, heeft handboeien nog om

Het werd een opmerkelijk opsporingsbericht waarmee de politie burgers vroeg uit te kijken in Nijmegen. Agenten waren op zoek naar iemand met.... handboeien om.



18-jarige jongen, blank, donker shirt. ‘Met handboeien om.’’ Met die woorden vroeg de politie burgers goed om zich heen te kijken. Handboeien??



Dat zat zo.



De 18-jarige jongen zit vast in jeugdgevangenis De Hunnerberg in de stad, maar hij moest vanwege een medische ingreep naar het ziekenhuis. Daar ontrolde zich een aflevering uit de Nederlandse versie van Prison Break.



De jongen ontglipte - met de handboeien nog om zijn polsen - uit ziekenhuis Sint Maartenskliniek.



,,Vanuit de Maartenskliniek zag hij kans om weg te rennen”, laat een politiewoordvoerder weten. ,,Vervolgens zijn we direct met meerdere eenheden naar hem op zoek gegaan.”



De politie riep ook de hulp van het publiek in met een bericht via Burgernet. Mensen die de jongeman spotten werd aangeraden hem niet aan te spreken, maar 112 te bellen.



Lang was de 18-jarige niet weg. Hij nam rond de klok van twee de benen en werd een half uur later alweer ingerekend. Hij was niet echt ver gekomen: in de buurt van het ziekenhuis werd hij gepakt.



Handboeien hoefden agenten bij de arrestatie niet te gebruiken. Die had hij nog steeds om.

08-08-2020 14:57:55 Mamsie

Quote:

18-jarige jongen, blank, donker shirt



Waarom wordt er vermeld dat hij blank is? Gelijk weer discrimeren hè!



Laatste edit 08-08-2020 14:58

