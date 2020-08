Boswachter betrapt Duits gezin dat kampeert in natuur langs De Waal: Sie kanst hier nicht kämpfen

Boswachter Tim Hogenbosch betrapte dinsdagochtend een Duits gezin dat kampeerde midden in de natuur langs De Waal bij Nijmegen. Zij waren in de veronderstelling dat het mocht. Niet dus.De boswachter laat via Twitter weten hoe hij het gezin heeft weggestuurd van het strand. ‘Sie kanst hier nicht kämpfen’, liet hij de Duitsers weten, waarop zij in lachen uitbarstten.Volgens de boswachter had het gezin grote tenten opgezet om in te slapen. Ook hadden ze veel spullen mee, sowieso voor een week.Op Twitter leidt het Duits van de boswachter tot veel hilariteit. ‘Je zelfspot is verfrissend', krijgt Hogenbosch te horen op het medium. Een ander noemt het gekscherend ‘best wel moedig om Duitsers weg te jagen'.De boswachter staat sowieso vaak in de schijnwerpers op Twitter. Vorige week nog gooide hij een tweet van zijn dansende dochter online. Die ging in mum van tijd viral. ,,Papa, even stoppen. Ik wil dansen”, stond bij de video waarin zijn dochter een dansje deed.