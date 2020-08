Jongetje [6] doodgestoken door honderden hoornaars

Mon Kakada, een jongetje van zes, was zijn oma aan het helpen in de tuin toen ze per ongeluk een nest van hoornaars verstoorden. De Cambodjaanse jonge

Reacties

07-08-2020 10:15:48 KhunAxe

Hierdoor krijgen Hoornaars een nog slechtere naam dan ze al hebben, hoewel het zeker geen absurd agressief insect is, maar ja, als je ze verstoord. Wat vreselijk voor het kind en zijn familie

07-08-2020 10:26:58 Mamsie

O, wat gruwelijk! Een onschuldig kind en zo'n pijnlijke dood! Als ik nog een geloof had gehad, was dat bij dezen gelijk over geweest.

07-08-2020 10:39:59 KhunAxe

@Mamsie : Dit is inderdaad een van de belangrijke redenen waarom ik alle geloof heb afgezworen. Als er al een god is en die laat zoiets, (en nog veel ergere dingen), toe, dan wil ik niets met hem te maken hebben

07-08-2020 11:25:06 Mamsie

Er zijn volgens mij 3 mogelijkheden.

1. Er is een God maar die kijkt verbijsterd en machteloos toe hoe de boel bij hem uit de hand gelopen is.

2. Er is een God met een gemeen karakter die genoegen schept in de ellende hier.

3. Er is geen God.



Zelf kies ik voor antwoord 3.



@KhunAxe : Bij mij precies hetzelfde.

Er zijn volgens mij 3 mogelijkheden.

1. Er is een God maar die kijkt verbijsterd en machteloos toe hoe de boel bij hem uit de hand gelopen is.

2. Er is een God met een gemeen karakter die genoegen schept in de ellende hier.

3. Er is geen God.

Zelf kies ik voor antwoord 3.

07-08-2020 11:28:50 KhunAxe

@Mamsie : We hebben consensus lieve vriendin.. Nummer drie zal het zijn

