Porsche rijdt zich vast in smal straatje en moet met graafmachine bevrijd worden

De vele smalle straatjes in Italiaanse stadjes zijn gezellig om in te wandelen of rijden, maar dan wel met een smalle auto als een Fiat 500. Met een Porsche is het geen goed idee.Dat ondervond ook de eigenaar van een Porsche 911 in Meana di Susa in de provincie Turijn. Hij was op zoek naar een restaurant en volgde daarbij naar eigen zeggen netjes de weg die zijn gps aangaf. Die kronkelde door de smalle straatjes van het bergdorpje, tot de bestuurder volledig vast kwam te zitten.De man kon met zijn Porsche geen kant meer op. Zelfs zijn deuren konden niet meer open en omdat de auto geen open dak heeft, kon hij ook op die manier niet uit de auto komen. Tijdens het manoeuvreren raakte bovendien de koppeling van zijn auto beschadigd.De man belde uiteindelijk de hulpdiensten, waarna zijn Porsche en hij met een graafmachine uit hun benauwde situatie werden bevrijd. Daarbij gingen de hulpverleners voorzichtig te werk, zodat de auto er met slechts een paar schrammetjes afkwam.