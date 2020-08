Mitros stucte per ongeluk historische schilderingen weg

UTRECHT - Woningbouwvereniging Mitros heeft per ongeluk historische schilderingen in een poort op de Leidseweg in Utrecht verwijderd. De oude reclameschilderingen zijn achter een laag stucwerk verdwenen. "Ik werd er wel even ziek van in mijn buik toen ik het hoorde."



Dat zegt Gerrie van den Berg, die verantwoordelijk was voor het planmatige onderhoud, tegen Nieuws030. Dat lokale platform ontdekte afgelopen vrijdag dat de historische schilderingen verdwenen waren uit de poort naast het huis aan de Leidseweg 59. Het gaat om een geschilderde lijst van brandstoffen, die ruim honderd jaar geleden in een magazijn te koop waren.



Van den Berg vond geen speciale aantekening over de schilderingen en wist dus niet welke historische waarde ze hadden. Hij trekt het boetekleed aan. "We willen hiervan leren."



Mitros gaat binnenkort overleggen met de gemeente over de vervolgstappen. "Er valt te denken aan het opnieuw schilderen van de reclames of het wegkrabben van dat deel van de stuclaag."

