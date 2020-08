Een wonder in Haarlem: kat Merlijn na dertien jaar zwerven terug bij zijn baasje

HAARLEM - Het is 2007 als Carla Kuyt en haar man van Haarlem naar Hoofddorp verhuizen. Alles staat klaar in dozen, de katten zitten al in de auto. Maar dan glipt de ruim drie jaar oude Cyperse kat Merlijn plotseling de wagen uit. Weg is hij, en dat blijft hij. Dertien jaar lang. Totdat een medewerkster van de Regionale Dierenambulance Haarlem afgelopen weekend zijn chip uitleest en haar ogen niet kan geloven.



Nog wat schuw zit Merlijn maandagochtend onder een bed op de zolderkamer van de familie Kuyt in Hoofddorp. Carla Kuyt is nog steeds aan het bijkomen van wat ze afgelopen zaterdag allemaal mee heeft gemaakt. "Het is een wonder."



Na dertien jaar rondzwerven in Haarlem, duikt Merlijn de afgelopen maanden steeds vaker op bij de woning van Leon en Liis Knape aan de Van Konijnenburgstraat in Schalkwijk. Op slechts een paar honderd meter van de plek waar hij uit de auto sprong. "Hij oogde wel heel mager toen we hem voor het eerst zagen en hij strompelde ook een beetje", aldus Leon. Samen met de buurvrouw geven ze Merlijn te eten en te drinken om wat aan te sterken. En dat lukt. "Ik dacht dat hij hier in de buurt woonde en alleen eten kwam halen. Maar hij bleef maar in de bosjes hangen en ik wilde toch even laten uitzoeken of hij ergens een thuis had", aldus Liis. Ze weet de schuwe Merlijn uiteindelijk voor zich te winnen en lokt hem mee naar binnen.



Kirsten van Eden van de Regionale Dierenambulance in Haarlem komt zaterdagavond naar de Van Konijnenburgstraat en ziet dat Merlijn gechipt is. "En dan lees je op de chip dat hij al dertien jaar vermist wordt. Ik begon spontaan te shaken, dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt ze. Natuurlijk wordt meteen de familie Kuyt ingelicht en binnen een uur is het emotionele weerzien een feit.



Carla vertelt over de afgelopen dertien jaar, dat ze nog wel naar Merlijn gezocht hebben en dat ze nog vaak aan hem dachten. "Afgelopen vrijdag nog in de auto. We vroegen ons af hoe het met hem zou gaan." De informatie op de chip liet ze telkens updaten. Want mócht de dierenambulance Merlijn ooit dood langs de weg aantreffen, dan hebben ze in ieder geval het juiste adres en telefoonnummer, zo denkt Carla. "Ik had nooit meer verwacht dat ik hem levend terug zou zien."



Het feit dat Merlijn na zoveel jaren weer is opgedoken, is natuurlijk al heel bijzonder. Maar er zit nog een wonderbaarlijk element aan het verhaal, zo vertelt Carla. "We hebben Merlijn in 2004 gekocht, omdat mijn broer toen aan longkanker was overleden. Hij gaf mij troost. Ik heb een aantal weken geleden ook te horen gekregen dat ik longkanker heb en nu komt Merlijn ineens weer op mijn pad. Ik hoop dat hij mijn reddende engel wordt, me weer troost kan bieden en kracht kan geven om door te blijven gaan."



Merlijn is vandaag, net als zijn baasjes, nog wat van slag, maar hij oogt gezond. "We gaan morgen nog wel even langs bij de dierenarts, want hij zit behoorlijk onder te tekenbeten", vertelt Carla. Langzaamaan wint ze het vertrouwen weer een beetje van de schuwe Merlijn, die voorlopig wel binnen wordt gehouden. "Hij heeft in ieder geval huisarrest tot de winter", lacht Carla.

Hier een filmpje van Merlijn en zijn baasjes

