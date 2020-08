Mannen gered van onbewoond eiland door SOS in het zand

Drie vermiste zeelieden zijn gered van een onbewoond eiland. Het drietal had groot 'SOS' in het zand geschreven. Twee vliegtuigen zagen dit en schakelden de reddingsbrigade in. De zeelieden maken het nu goed.Het gebeurde allemaal op een eiland in Micronesia, een land dat een stuk boven Australië ligt. De zeelieden waren aan het varen maar verdwaalden. Na een tijdje hadden ze geen brandstof meer en konden niet meer verder varen.Drie dagen lang dobberden ze op zee, waarna ze aanspoelden op een eiland, zo'n 190 kilometer van de plek waar ze vertrokken.Daar zetten ze de letters SOS in het zand, en al snel werden ze gezien door een vliegtuig. Reddingswerkers kwamen met een helikopter eten en drinken brengen. Met een boot werden ze terug naar land gebracht.