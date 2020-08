Politie van Minneapolis: Burgers moeten criminelen gehoorzamen

De politie zegt dat inwoners van Minneapolis criminelen moeten gehoorzamen en "voorbereid moeten zijn" om te worden beroofd te midden van een golf van geweldsmisdrijven in de stad.

De politie van Minneapolis (MPD) vertelde de bewoners dat ze "voorbereid moesten zijn" om hun telefoons, portemonnees en dergelijke over te dragen aan hun overvallers.

De MPD meldt een toename van 46 procent in carjackings en een toename van 36 procent in overvallen in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar, volgens WCCO.

Alleen al de politie in het Third Precinct van de stad heeft de afgelopen maand meer dan 100 meldingen van overvallen en 20 meldingen van carjackings ontvangen.

Ambtenaren vertellen bewoners nu dat ze klaar en bereid moeten zijn om te voldoen aan de eisen van criminelen in een e-mail die werd gestuurd naar inwoners van het Third Precinct.

'Wees bereid om je mobiele telefoon en portemonnee op te geven', zei de politie in hun e-mail, waarvan een kopie werd verkregen door Alpha News. In de e-mail stond dat burgers naar criminelen moesten luisteren en 'moesten doen wat ze zeiden'.

Het bericht waarschuwde dat "sommige slachtoffers zijn verminkt, gesleept, mishandeld en sommige zijn bedreigd met een pistool."

Naast het e-mailen van inwoners van Minneapolis, heeft de politie de aanwijzingen verspreid via lokale media. KTSP, Bring Me The News en andere verkooppunten hebben allemaal de richtlijnen van de MPD woord voor woord gepost.

Politiechef van Minneapolis, Medaria Arradondo, zei dat zijn afdeling "interne middelen en het verzamelen van inlichtingen" heeft ingezet om wat hij een "opleving" in de misdaad noemt, te bestrijden, meldde Bring Me The News.

Desondanks zijn onschuldige mensen getroffen door de recente uitbarsting van misdaad. Nadat verschillende mannen probeerden een vrouw op klaarlichte dag te beroven, zei de politie dat een barmhartige Samaritaan zich haastte om in te grijpen en daarbij werd neergeschoten.

Reacties

05-08-2020 12:17:44 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.135

OTindex: 19.156

Beetje debiele titel en ophitserige tekst. Wat de politie probeert te doen is mensen er van te overtuigen dat het beter en veiliger is om bij een overval niet de held uit te gaan hangen. Tuurlijk gunt niemand die overvallers hun buit, maar het lijkt me gewoon gezond verstand advies. Dit stukje lijkt geschreven als een aanklacht tegen de politie.

05-08-2020 12:22:52 submarine

Erelid

WMRindex: 950

OTindex: 493

Wnplts: Oceania



Ik loop al een tijdje na te denken over een carrièreswitch, en nu weet ik het zeker: ik word een crimineel, de nieuwe Joe Dalton!



Of zou ik een baantje kunnen krijgen in het Vaticaan?



Wat een briljant advies!Ik loop al een tijdje na te denken over een carrièreswitch, en nu weet ik het zeker: ik word een crimineel, de nieuwe Joe Dalton!Of zou ik een baantje kunnen krijgen in het Vaticaan?

05-08-2020 12:28:24 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.225

OTindex: 15.056

S Ik heb mijn Maffia-vrienden gevraagd wat zij hiervan dachten. Nou, zij vonden het wel een goede zaak. Een heel goede politiechef daar in Minneapolis, jammer dat er niet meer politiechefs zijn die er net zo over denken. Dat was hun commentaar. Kijk, dat zijn mensen die er verstand van hebben. Misschien moeten de kerken dit gaan nadoen. Als we rondgaan met het kerkenzakje en we zien dat er maar een klein rotmuntje in wordt gedeponeerd, dan trekt de koster zijn vuurwapen en dan zegt hij: Het mag wel iets meer zijn, ouwe jongen. Nou als de mensen dan gewend zijn om misdadigers te gehoorzamen, dan zullen ze toch zeker de mis-dadiger gehoorzamen en flink wat geld in het kerkenzakje stoppen. Ja, dat is toch wel de kern van de religie, de rest is natuurlijk flauwekul om de aandacht van het geld af te leiden.

05-08-2020 12:30:59 submarine

Erelid

WMRindex: 950

OTindex: 493

Wnplts: Oceania

@De Paus :



Ik lig onder de tafel van het lachen!

Man, man hoe verzin je het toch elke keer.

Ik lig onder de tafel van het lachen!Man, man hoe verzin je het toch elke keer.

