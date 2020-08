Geen kwade opzet bij plotse sloop van historische Weesper schoorsteen

WEESP - Het blijkt puur toeval dat de historische Weesper schoorsteen tegen de vlakte is gegaan, een dag nadat er een monumentenaanvraag werd gedaan. Dat reageert de gemeente Weesp na de ontstane ophef over de plots gesloopte schoorsteen.



De projectontwikkelaar op het terrein waar de laatste fabrieksschoorsteen van Weesp stond, blijkt geen weet te hebben gehad van de monumentenaanvraag van Erfgoedvereniging Bond Heemschut om de schoorsteen te kunnen behouden. Heemschut noemde de schoorsteen iconisch en exemplarisch oor het industriële verleden van Weesp: de stad stond er destijds vol mee.



Een week voordat de schoorsteen tegen de vlakte ging, werd een sloopmelding gedaan. Volgens de regels mag er dan na vijf werkdagen gesloopt worden. Het sloopbedrijf ging razendsnel over tot actie en maakte de schoorsteen na vijf dagen met de grond gelijk. Een dag eerder was net de monumentenaanvraag van Heemschut bij de gemeente Weesp op de mat geploft.



Weesp probeerde projectontwikkelaar nog te bellen

Weesp heeft vervolgens meteen geprobeerd contact te krijgen met de projectontwikkelaar om hem op de hoogte te brengen. De gemeente kreeg pas op de dag van de sloop contact, maar toen bleek het al te laat. "Het sloopbedrijf heeft de werkzaamheden uitgevoerd en één en ander heeft elkaar blijkbaar gekruist", aldus de projectontwikkelaar.



De sloop van de schoorsteen zorgde afgelopen week voor veel ophef in Weesp. Ergoedvereniging Bond Heemschut noemde de plotse sloop 'heel opvallend'. Uiteindelijk blijkt er dus niets aan de hand.



Sloop van schoorsteen was al eerder bekend

De gemeente zegt overigens wel dat Erfgoedvereniging Bond Heemschut al eerder op de hoogte had kunnen zijn van de sloop van de schoorsteen. Afgelopen april deed de projectontwikkelaar al een principeverzoek voor het bouwen van een 'bedrijfsverzamelgebouw' op het stuk grond. Daarvoor moest de schoorsteen wijken.



