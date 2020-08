Vader en zoon (13) slapen nacht in cel voor 'opwachten' medepassagier na ruzie in vliegtuig

SCHIPHOL - Een 47-jarige vader en zijn 13-jarige zoon hebben zondag op maandag de nacht in de cel moeten doorbrengen nadat ze een medepassagier hadden mishandeld op Schiphol. Dat gebeurde nadat ze het eerder aan de stok hadden gekregen in het vliegtuig.



De vader en zoon waren samen op vakantie geweest op de Canarische Eilanden. Toen ze gisteren vanaf Las Palmas onderweg waren naar Schiphol, kregen ze in het vliegtuig ruzie met medepassagiers.



Volgens de Koninklijke Marechaussee was de vader erg luidruchtig en onder invloed van alcohol. De man dreigde een medepassagier dat hij deze zou opwachten op Schiphol.



Eenmaal geland voegde hij de daad bij het woord en wachtte de vader, samen met zijn zoon, de passagier op in een gang richting de bagagehal. Hierna ontstond een vechtpartij.



"De actie leidde tot veel consternatie", zegt een woordvoerder van de marechaussee. Zowel de zoon als de vader zijn aangehouden en worden vanochtend verhoord. Zij worden verdacht van mishandeling en bedreiging.



Het slachtoffer, 27-jarige man, heeft aangifte tegen de twee gedaan.

04-08-2020 16:58:45 CeeDee

Lid

WMRindex: 37

OTindex: 0

nou, die geeft wel het goede voorbeeld zeg!

04-08-2020 17:11:24 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.629

OTindex: 1.807

@CeeDee : Voor het moeilijkste beroep is nog steeds geen diploma nodig

04-08-2020 17:50:16 TheBoss

Senior lid

WMRindex: 577

OTindex: 105

Wnplts: het oosten

Zo vader zo zoon...

04-08-2020 17:55:44 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 8.168

OTindex: 1.340

.



: Is ook zo. En aan de ene kant is dat jammer, want dat betekent dat ook ongeschikte ouders kinderen hebben, maar aan de andere kant, het lijkt me ook vreselijk als een of andere instantie zou bepalen of iemand wel of niet goed genoeg is voor kind. @CeeDee : Was mijn eerste gedachte ook. Ik denk niet dat de zoon van huis uit geholpen wordt om op te groeien tot een verstandige, vreedzame en aangename volwassene @Grouse : Is ook zo. En aan de ene kant is dat jammer, want dat betekent dat ook ongeschikte ouders kinderen hebben, maar aan de andere kant, het lijkt me ook vreselijk als een of andere instantie zou bepalen of iemand wel of niet goed genoeg is voor kind.

