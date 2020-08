Honden kunnen met een opmerkelijke nauwkeurigheid Covid-19 ruiken

Er lijkt geen einde te komen aan de talenten van honden; honden blijken opmerkelijk effectief te zijn in het detecteren van Covid-19 met hun supergevoelige snuffel.Onderzoekers onder leiding van de Universiteit voor Diergeneeskunde Hannover in Duitsland hebben acht speurhonden van het Duitse leger opgeleid om geuren te identificeren die geassocieerd zijn met SARS-CoV-2, (het virus dat verantwoordelijk is voor Covid-19), in monsters van menselijk speeksel en slijm. Na een week training konden ze met een nauwkeurigheid van 96 procent onderscheid maken tussen monsters van geïnfecteerde patiënten en niet-geïnfecteerde mensen. Dit kwam neer op 1.157 correcte indicaties van positieve, 792 correcte afwijzingen van negatieve en ongeveer 63 onjuiste indicaties of afwijzingen.Het onderzoek wordt beschouwd als een kleine pilotstudie, maar de veelbelovende bevindingen suggereren dat speurhonden in de toekomst een rol zouden kunnen spelen bij de detectie en het beheer van Covid-19-infecties. De studie werd vorige week gepubliceerd in het tijdschrift 'BMC Infectious Diseases'.“Deze voorlopige bevindingen geven aan dat getrainde honden middels geurdetectie betrouwbaar, nauwkeurig en snel onderscheid tussen monsters van met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten en negatieve controles kunnen maken. We hebben een solide basis gelegd voor toekomstige studies om te onderzoeken wat de honden kunnen ruiken en of ze kunnen worden gebruikt om ook onderscheid te maken tussen verschillende ziekte-tijdpunten of klinische fenotypen”, aldus Professor Holger A. Volk, afdelingsvoorzitter van de afdeling geneeskunde voor kleine dieren en chirurgie aan de universiteit van Diergeneeskunde Hannover.Honden die ziekten opsnuiven, is geen nieuw idee. Snuffelhonden zijn eerder gebruikt om de ziekte van Parkinson, malaria, sommige vormen van kanker en een reeks infectieuze luchtwegaandoeningen te detecteren.Ze kunnen dit doen door hun fijn afgestemde neus die chemicaliën kan detecteren die bekend staan ​​als vluchtige organische stoffen (VOC's). Ziekten kunnen de stofwisselingsprocessen van het lichaam subtiel veranderen en kunnen leiden tot de productie van verschillende VOC's die in de bloedbaan terechtkomen en uiteindelijk worden uitgescheiden in de adem of urine. Het is opmerkelijk dat honden de geur van deze minuscule verbindingen kunnen onderscheiden, misschien in concentraties van slechts 0,001 delen per miljoen. Dit is te danken aan de 200 tot 300 miljoen reukreceptoren in de neus van de hond (ter vergelijking: mensen hebben er slechts 5 miljoen). Zoals uit deze studie blijkt, lijken honden de VOC's die geassocieerd zijn met Covid-19 te kunnen identificeren.Het is nog onduidelijk hoe deze kennis in de echte wereld kan worden geïmplementeerd, maar de onderzoekers suggereren dat deze kennis zou kunnen worden gebruikt in landen die moeite hebben om diagnostische tests te bemachtigen.“In landen met beperkte toegang tot diagnostische tests zouden speurhonden de potentie hebben om gebruikt te kunnen worden voor massadetectie van geïnfecteerde mensen. Verder werk is nodig om het potentieel en de beperking van het gebruik van geurhonden voor de detectie van virale luchtwegaandoeningen beter te begrijpen” concluderen de onderzoekers in hun onderzoek.