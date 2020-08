Omstander hindert ambulancepersoneel en agenten tijdens reanimatie in Noordwijkerhout

Een omstander hinderde ambulancepersoneel en agenten zondagavond tijdens een reanimatie op straat. Dat gebeurde aan het Brittenhuis in Noordwijkerhout



Een man probeerde met zijn mobiele telefoon al filmend zo dicht mogelijk bij het slachtoffer op straat te komen. Agenten grepen in, maar praten alleen hielp niet. De man moest volgens de politie met ’lichte dwang’ achteruit geduwd worden. Hij schold de politie vervolgens uit.



’Wat bezielt zo iemand?’, schrijft de agent op Facebook. ’Niet alleen zorgt hij voor extra belasting bij ons als politie, maar ook de ambulancemedewerkers worden afgeleid van hun werkzaamheden. Aandacht die zij hard nodig hebben om het leven van deze man te redden.’



Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De omstander gaf later aan dat hij wilde weten wie het was. ’Kansloos’, aldus de agent. 'Ik stap in en rij weg. Hopend dat ik niet te vaak zulke mensen meer tegen zal komen'.

Reacties

04-08-2020 12:32:59 Mamsie

Ramptoerisme in de ergste graad....

04-08-2020 12:55:05 KhunAxe

Ik kan zo een paar overtredingen opnoemen.



Door dit halfzachte optreden van de Politie dwing je geen respect af Ik begrijp niet dat men deze oetlul niet heeft gearresteerd of op zijn minst een straffe boete heeft gegeven?Ik kan zo een paar overtredingen opnoemen.Door dit halfzachte optreden van de Politie dwing je geen respect af

04-08-2020 13:54:20 BrandendeBaas

Ik snap niet hoe dit geen celstraf oplevert

04-08-2020 14:21:06 stora

Als je dat als omstander ziet dat hij hulpverleners lastig valt dan trek je zo'n gast toch zelf een eind weg.

04-08-2020 17:13:40 Grouse

: Welkom Laatste edit 04-08-2020 17:15 Kennelijk is het belangrijk om likes te scoren. Véél belangrijker dan een mensenleven @BrandendeBaas : Welkom

04-08-2020 18:05:43 Lennox

Raar dat deze man niet opgepakt kon worden. Eigenlijk zouden niet alleen hij, maar ook alle mensen die dergelijke content vervolgens delen of liken, strafbaar moeten worden en hun account op het betreffende podium zou moeten worden verwijderd. Zonder likes is de lol er vast snel vanaf.

