KFC lanceert lippenstift met een smaakje

Krijg je maar niet genoeg van KFC en ben je fan van kleurrijke lippen? Dan is dit zeker iets voor jou. De fastfoodketen lanceert namelijk een rode lippenstift die smaakt naar… kip.



Dankzij een kleurrijke lippenstift fleurt je gezicht meteen op, maar het kan nogal eens een rotzooitje worden als je daarna nog iets wil eten. De oplossing is dan natuurlijk een lippenstift die smaakt naar je favoriete snack en daar speelt KFC handig op in.



KFC noemde de lipstick toepasselijk ‘Bucket Red No 11’ en is dieprood, een prachtige kleur lippenstift die ook nog eens goed smaakt. Volgens een woordvoerder van de fastfoodketen blijft de make-up ook goed zitten. “Het geeft je de vrijheid om je favoriete lippenstift te dragen terwijl je geniet van onze kippenvleugeltjes.”



Je moet er wel snel bij zijn, want er worden maar 400 exemplaren weggegeven.



Het geeft je wel te denken over hoe KFC-kippenvlees aan haar kipsmaak komt.

Reacties

04-08-2020 08:26:23 omabep

Vies hoor om de hele tijd kip te proeven, lijkt me niets



Nou vind ik het daar al niet te eten, heb het één keer geprobeerd en dat verdween direct de prullenbak in, brr wat vies.

Een vette bende met een dikke korst die nergens naar smaakte en alleen maar olie in mijn mond af gaf, zo vreselijk vies. Dat mensen dit lekker vinden kan ik echt niet begrijpen. Vies hoor om de hele tijd kip te proeven, lijkt me nietsNou vind ik het daar al niet te eten, heb het één keer geprobeerd en dat verdween direct de prullenbak in, brr wat vies.Een vette bende met een dikke korst die nergens naar smaakte en alleen maar olie in mijn mond af gaf, zo vreselijk vies. Dat mensen dit lekker vinden kan ik echt niet begrijpen.

04-08-2020 08:33:03 KhunAxe

@omabep : Zo héél af en toe ging ik nog weleens naar de Mac, maar dan nam ik steevast een dubbele visburger. Die zijn redelijk goed te kanen. Lekker zout frietje erbij, hoppa

04-08-2020 09:39:54 Mamsie

Getverrrr wat een vies idee! De hele tijd kippenvies proeven, daar word je toch straalmisselijk van!



In het verleden had je lippenstiften met vruchtensmaakjes en een chocoladesmaakje.

Maar dat is er al heel lang niet meer. Was zeker geen succes.



Ronnie Tober zong er nog een liedje over.



Laatste edit 04-08-2020 09:41

04-08-2020 10:13:33 stora

@Mamsie , die zong toch over rozen voor Sandra

04-08-2020 10:27:26 KhunAxe

@stora : Ik vind hem een vreselijke kwal, maar hij heeft toch wel wat meer gedaan dan enkel over rozen voor Sandra gezongen

04-08-2020 17:10:26 Grouse

Ik vind lippenstift altijd al vies maar met kipsmaak lijkt me echt ranzig.

