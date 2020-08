Ruzie op vakantie: man laat vrouw achter en rijdt 900 km terug naar huis

Elk stel kent dat wel: een flinke ruzie onderweg naar je vakantiebestemming. Meestal loopt dat met een sisser af, maar niet voor een Frans stel uit Rijsel. Dat kreeg onderweg naar Zuid-Frankrijk zo'n mot dat de man de vrouw achterliet op een parkeerplaats. Hij reed in z'n eentje terug naar huis, 900 kilometer verderop.



De Fransman liet zijn verraste vrouw achter op een parkeerplaats langs de autoroute du Soleil, in de buurt van de stad Orange in het departement Vaucluse.



De man was zo boos dat hij de vele telefoontjes van zijn vrouw negeerde, schrijft de Franse krant Dauphiné Libéré. De boze man reed in een keer terug naar zijn woonplaats Rijsel, bijna 900 kilometer verderop.



Franse gendarmes ontfermden zich over de vrouw. Die zag zich genoodzaakt een hotelkamer te boeken en de volgende dag per trein terug te keren naar Noord-Frankrijk.



Wat de reden voor de ruzie was en of de twee nog samen zijn, is niet bekend.

Reacties

03-08-2020 18:32:09 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.623

OTindex: 1.806

Gezellig samen op vakantie

03-08-2020 19:01:20 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 45.526

OTindex: 25.009

Ik sta verrast over het feit dat hier de stad Rijsel genoemd wordt. In Nederland wordt deze stad gemeenlijk met de Franse naam aangeduid.

03-08-2020 20:15:10 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.623

OTindex: 1.806

@Emmo : Ik vermoed dat RTL het van een Belgische nieuwssite heeft overgenomen.

03-08-2020 20:21:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.655

OTindex: 78.791

Gezellige vent. Ik voorspel een scheiding.

03-08-2020 20:34:40 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 45.526

OTindex: 25.009





Mijn vermoeden? Een gezellig stel.



Maar je voorspelling zou maar zo kunnen uitkomen. @Mamsie : Zolang we niet weten waar het dispuut over ging kan het net zo goed een gezellige dame geweest zijn.Mijn vermoeden? Een gezellig stel.Maar je voorspelling zou maar zo kunnen uitkomen.

04-08-2020 00:25:38 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.195

OTindex: 1.143

Ze moet hem wel echt pissed off gekregen hebben! Nou kan ik niet uit ervaring spreken, want mijn Lief is zó gelijkmatig van humeur...Daar krijg je nog geen ruzie mee al wil je!

04-08-2020 01:04:33 KhunAxe

Stamgast



WMRindex: 3.976

OTindex: 1.481





: Op vakantie leer je elkaar pas écht goed kennen! Dat geldt ook voor stelletjes waarmee je samen op vakantie gaat. Als de vriendschap de vakantie overleeft heb je een solide vriendschap



: Juist de rustige mensen exploderen als het eenmaal té ver is gegaan! Mijn moeder was ook zo iemand, niet kwaad te krijgen.. Totdat de zus van mijn vader veel te ver ging! Resultaat? Zus van pa moest opgenomen worden in het ziekenhuis



Geloof mij nou, als jouw Franske het ooit écht op zijn heupen krijgt? Berg je dan maar!



Ik kan mij zo voorstellen dat de vrouw een soortement Mrs.Bucket is en haar man eindelijk explodeerde.. Tja, en dan zijn de rapen gaar..



Of hij is gewoon een klootzak natuurlijk, kan ook nog



@Mamsie : Waarom neem je voetstoots aan dat hij de schuldige is? Beetje kortzichtig vind ik @Grouse : Op vakantie leer je elkaar pas écht goed kennen! Dat geldt ook voor stelletjes waarmee je samen op vakantie gaat. Als de vriendschap de vakantie overleeft heb je een solide vriendschap @HoLaHu : Juist de rustige mensen exploderen als het eenmaal té ver is gegaan! Mijn moeder was ook zo iemand, niet kwaad te krijgen.. Totdat de zus van mijn vader veel te ver ging! Resultaat? Zus van pa moest opgenomen worden in het ziekenhuisGeloof mij nou, als jouw Franske het ooit écht op zijn heupen krijgt? Berg je dan maar!Ik kan mij zo voorstellen dat de vrouw een soortement Mrs.Bucket is en haar man eindelijk explodeerde.. Tja, en dan zijn de rapen gaar..Of hij is gewoon een klootzak natuurlijk, kan ook nog

