Prostitutie in het dierenrijk

Prostitutie komt ook voor in het dierenrijk en is waargenomen bij chimpansees en pinguïns. De dieren bieden hun lichaam aan voor onder andere eten en nestmateriaal.



Bij sommige diersoorten hebben onderzoekers gedrag geregistreerd dat onder de noemer prostitutie valt. Vrouwtjes hebben seks met mannetjes in ruil voor bijvoorbeeld voedsel.



Prostitutie bij dieren werd eind jaren 1990 voor het eerst waargenomen bij de adéliepinguïn.



Onderzoekers zagen dat bepaalde vrouwtjes bereid waren te paren met andere mannetjes dan hun vaste partner, als ze in ruil daarvoor een steen kregen om hun nest mee te bouwen. Stenen zijn in pinguïnkolonies heel gewild, omdat ze schaars zijn.



Iets vergelijkbaars is te zien bij chimpansees, waar vrouwtjes met vreemde mannetjes paren in ruil voor eten. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel is dat de mannetjes elke kans aangrijpen om meer nakomelingen op de wereld te zetten, terwijl de vrouwtjes testen of de mannetjes geschikt zijn als relatiemateriaal.

Reacties

dieren zijn niks menselijks vreemd

Een bekend verhaal doet de rondte over Winston Churchill die aan een welgestelde dame vroeg of ze voor een miljoen pond bereid was om het bed met hem te delen.

Haar antwoord was dat zoiets waarschijnlijk was als ze wat voorwaarden konden bespreken.

Daarna vroeg hij of ze voor 10 pond met hem naar bed wilde.

Verontwaardigd reageerde ze: Wat denk je dat ik ben?

Waarop hij zei: Dat hebben we inmiddels wel vastgesteld. We moeten het alleen nog eens worden over de prijs.

was hij het niet in het volgende geval? :



Een dame zei ooit tegen hem: If i would be your wife i would serve you a drink with poison.......

waarop hij antwoordde: If you would be my wife, i would drink it. @Grouse : Die man was geniaal in zijn uitspraken.was hij het niet in het volgende geval? :Een dame zei ooit tegen hem: If i would be your wife i would serve you a drink with poison.......waarop hij antwoordde: If you would be my wife, i would drink it.

Betreffende onderzoekers zijn het blijkbaar nog niet eens over het feit dat wij mensen ook tot de dierenwereld behoren......de ontkenning

@Ronnymij :

weten die onderzoekers veel weten die onderzoekers veel

