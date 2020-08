Wij kunnen zieke mensen 'taggen' door naar hun gezicht te kijken.

Het is de tijd van het jaar waarin iedereen hoest, niest of klaagt dat ze keelpijn hebben. Gelukkig houden je instincten je veilig..Nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift 'Proceedings of the Royal Society B' heeft aangetoond hoe ongelooflijk goed wij eigenlijk zijn in het identificeren van mensen die aan een ziekte lijden, gewoon door er een blik op te werpen. Dit verhoogde vermogen om infecties te detecteren is een soort 'zesde zintuig' dat door evolutie wordt opgepikt om uw kansen om ziek te worden door een besmetting te beperken."De mogelijkheid om besmettelijk zieke mensen op te sporen kan mensen in staat stellen om instinctief uit de buurt van zieken te blijven om zo het risico om ziek te worden te minimaliseren" vertelde co-auteur John Axelsson van de Universiteit van Stockholm aan AFP.Het team van Zweedse wetenschappers heeft dit getest door twee sets foto's te maken van 16 gezonde vrijwilligers. Eerst werden ze toegediend met een injectie van lipopolysaccharide, een molecuul dat op sommige pathogene bacteriën voorkomt en een sterke immuunrespons bij dieren veroorzaakt. De moleculen zijn steriel, dus er was geen kans dat de persoon daadwerkelijk ziek werd. Na twee uur werd hun foto gemaakt, en tegen die tijd was hun immuunsysteem geactiveerd en lieten ze in wezen onder het weer kijken.Voor de tweede foto kregen de vrijwilligers zonder het te weten een placebo-injectie, dus waren ze eigenlijk perfect gezond. Deze twee sets foto's werden vervolgens aan 62 andere deelnemers getoond om te zien of ze het verschil bij dezelfde persoon konden zien.Waarnemers waren in staat om in 81 procent van de tijd een ziek uitziende persoon correct te herkennen. De grootste ziektekenmerken waren een bleke huid, hangende oogleden, bleke lippen en rode ogen.“Dit ondersteunt het idee dat mensen na blootstelling aan infectieuze prikkels in een vroege fase ziektesymptomen kunnen detecteren. Het zou aantoonbaar bijzonder nuttig zijn om zieke individuen in een vroeg stadium van ziekte te identificeren wanneer het risico op besmetting groot is”, schreven de auteurs in hun onderzoek.Dit merkwaardige vermogen van mensen om gezichtssignalen op te pikken om ziekten te identificeren, is eigenlijk niet veel eerder bestudeerd. We zijn echter allemaal redelijk goed thuis in het vermijden van ziekten, het idee is dat de emotie van walging er is om ons te beschermen tegen een ziekte. Een vuile rioolbuis zal waarschijnlijk u uw gezicht doen wegdraaien en de andere kant doen oplopen, omdat deze mogelijk schadelijke pathogenen kan bevatten. Zoals uit deze studie naar voren komt, zijn wij mensen misschien nog vaardiger in het vermijden van ziekten dan we ons realiseren.Kun jij de zieke er uit halen? (Zie foto