03-08-2020 08:10:11

Eigenlijk zouden ze niets vergoed moeten krijgen! Hoe kun je zo ongelooflijk stom zijn! Niet dom, nee stom!!Als je al je geld wilt wassen of in de magnetron wilt stoppen probeer dan eerst een paar biljetten uit om te zien of het kan of niet.. Nee, zegt de idioot, ik flikker alles in de wasmachine, alle 32.000 Euro! Hoe is het mogelijk dat zulke idioten zelf maar volwassenheid kunnen bereiken?Begrijpelijk dat hij anoniem wil blijven, de sukkel..