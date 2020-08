Ontsnapte koe doet dagje Haarlem

HAARLEM - Een ontsnapte koe heeft vrijdagmiddag in Haarlem voor flink wat opschudding gezorgd. Het dier liep weg uit haar vertrouwde weiland om de Vogelenwijk eens van dichtbij te bekijken.Een bewoner van de Leeuwerikstraat keek raar op toen hij de viervoeter ineens door zijn straat zag lopen. "Dat zie je niet elke dag. Gelukkig was het dier heel rustig", vertelt hij.Niet veel later kwam aan het uitje van de koe abrupt een einde. Het beest werd een straat verderop gevangen. "Degene die haar gevangen heeft, kende de eigenaar. Die heeft 'r uiteindelijk weer opgehaald."Op Facebook vertellen inwoners van de wijk dat koeien van een boer in de buurt wel vaker ontsnappen: "De koeien steken het water over. We hebben al vaker gewaarschuwd. De boer zou maatregelen moeten nemen", vertelt iemand.Een ander grapt dat de koe precies op het goede moment komt: "Ik zet de barbecue alvast aan", zegt hij.