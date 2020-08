Zandvoorters komen eigen dorp niet in door overijverige verkeersregelaars

ZANDVOORT - Meerdere Zandvoorters zijn vrijdagmiddag ten onrechte weggestuurd bij wegblokkades op weg terug naar huis. De Zeeweg en de Zandvoortselaan waren urenlang geblokkeerd in de richting van het strand, maar voor Zandvoorters hadden verkeersregelaars en politie een uitzondering moeten maken. Dat deden ze niet. "Dat was niet de bedoeling. Echt enorm vervelend", reageert de gemeente.



Een 70-jarige Zandvoorter moest naar het ziekenhuis en is bij terugkomst geweigerd op de Zeeweg. Hij moest noodgedwongen parkeren bij Elswout in Overveen en is tijdens de hitte aan een kilometerslange wandeltocht naar zijn eigen huis begonnen. Meer inwoners klagen op social media over deze halsstarrige houding van de ordehandhavers.



Zandvoorter Paul Laarman kwam ook niet verder dan het begin van de Zeeweg. Verkeersregelaars en een motoragent lieten hem niet door. "U heeft geen keuze, zeiden ze. 'Het zit vol, dus u maakt nu rechtsomkeert'. Ik ben echt pissed off."



Paul kon zijn auto bij Kraantje Lek kwijt en is door de duinen naar Zandvoort gaan lopen. "Stampvoetend ben ik uit de auto gestapt. Gelukkig kon mijn vrouw me op de scooter halverwege ophalen." Hij kon aantonen dat hij uit Zandvoort kwam, maar ook daarmee had hij geen succes.



Een woordvoerder van Zandvoort schrikt van de verhalen die ook bij de gemeente bekend zijn. "Wij hebben de verkeersregelaars nadrukkelijk geïnstrueerd om bestemmingsverkeer door te laten. Dit is helemaal niet de bedoeling geweest. Echt enorm vervelend." Ook de politie heeft volgens de woordvoerder nog geen antwoord op het wegsturen van Zandvoorters. Zandvoort gaat uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Want dat mag een volgende keer echt niet meer gebeuren."



De wegen naar het strand zijn vanmiddag afgezet toen bleek dat het te druk in Zandvoort en Bloemendaal was en de parkeerplaatsen vol. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten het verkeer terug te sturen. Mensen dreigden oververhit te raken.

Reacties

02-08-2020 15:01:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.641

OTindex: 78.749

Bevel is bevel. Dus zo doen we het.

02-08-2020 15:03:21 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 45.518

OTindex: 25.006

@Mamsie : Die uitsprak heb ik vaker gehoord. Wanneer was dat ook weer?

