Chris geeft de Waalbrug cadeau en heeft plots een bedrijf in 3D-printen

NIJMEGEN / BEUNINGEN - Eind mei verloor Chris van de Kam uit Beuningen zijn baan. In juni verraste hij zijn vriendin met een zelfgemaakte Waalbrug. Nu heeft hij een bedrijf met zelfontworpen 3D-voorwerpen.'Ik had een leuke baan bij een technische dienst. Maar door corona vielen orders weg en moest het bedrijf reorganiseren. Mijn contract werd niet verlengd. Op een avond ben ik, uit verveling, wat gaan ontwerpen voor mijn 3D-printer", vertelt Chris van de Kam.,,Mijn vriendin Nancy komt uit Nijmegen, ik wou haar verrassen. Dus heb ik de Nijmeegse Waalbrug getekend, op schaal, met waxinelichtjes erachter voor de sfeer. Daar houden vrouwen van. Ik heb die brug geprint, kaarsjes erin gezet en een foto gemaakt.”Toen gebeurde het. Hij stuurde zijn vriendin, die op haar werk was, de foto van het cadeau. Chris: ,,Zij appte terug: 'Prachtig, die moet je op Facebook zetten.' In eerste instantie lachte ik dit weg. Maar ik heb het toch maar gedaan, 12 juni. Meteen ontplofte mijn messenger. In twee dagen kreeg ik veertig reacties van mensen die er eentje wilden hebben. Sindsdien produceer ik continu Waalbruggen, van biologisch afbreekbaar plastic. Ik heb inmiddels extra 3D-printers gekocht. Die brug maakt veel los, ik heb er hele gesprekken over. Hij staat nu zelfs bij iemand in Australië die ooit in Nijmegen woonde."Ondertussen ontwierp hij enkele Waalbrugvarianten (ook met led-verlichting) en andere Nederlandse bruggen plus het torentje van Kasteel Blanckenburgh in Beuningen. ,,Op een avond ben ik dat hele ding gaan opmeten met een rolmaat, voor de bouwtekening. Mensen stonden me echt raar aan te kijken."Begin juli schreef hij zijn bedrijf, KamCreaties, in bij de Kamer van Koophandel. De verkoop via de webshop (sinds vorige week klaar) en bij Kadopaleis Beuningen loopt hard. ,,Ik ben non-stop aan het werk, zestig uur per week. Hoe dit avontuur afloopt, ik heb géén idee. Maar ik zeg altijd: beter spijt van iets dat je wél hebt gedaan, dan spijt omdat je iets níet hebt gedaan."