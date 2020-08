Simone krijgt na 15 jaar portemonnee weer terug: Alleen het geld is vergaan

Simone Rolink uit Erica zat bijna vijftien jaar geleden lekker op het terras te genieten van een drankje. Ze fietste naar huis over de brug terwijl haar portemonnee in de zak van haar vest zat. Voordat ze het wist was het 'plons' en zag ze haar portemonnee naar de bodem van het Van Echtenskanaal verdwijnen.Alles zat in de portemonnee: identiteitsbewijs, rijbewijs, bankpasjes, kleingeld en foto's. Zelfs een pasje van een inmiddels niet meer bestaande sportwinkel.Gisteren kreeg Rolink via Facebook een bericht van een man uit Doetinchem die aan het magneetvissen was bij Erica. Hij vroeg aan haar of ze haar portemonnee kwijt was. Rolink was stomverbaasd. "Wat is dit? Hebben ze mijn portemonnee weer gevonden", dacht ze. Rolink woont tegenover de brug. De magneetvisser stond nog bij de kade, twee minuten van het huis van Rolink vandaan. Rolink kreeg haar portemonnee na vijftien jaar weer terug.Alles zat nog in de portemonnee. De foto's en pasjes zijn nog goed herkenbaar. "Alleen het papiergeld was vergaan."Veel heeft Rolink niet meer aan de portemonnee. Ze heeft destijds zo'n 250 euro uitgegeven om alle pasjes te vernieuwen en een nieuw rijbewijs en identiteitsbewijs aan te vragen. "Ik vind het gewoon heel erg leuk mijn portemonnee weer terug te hebben."