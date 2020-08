Door deze trigger kan je steeds opnieuw een blaasontsteking krijgen

Blaasontstekingen zijn een veelvoorkomende klacht, vooral bij vrouwen. Doordat de plasbuis en de vagina zo dicht bij elkaar liggen, gebeurt het weleens dat er wat ongewenst materiaal terechtkomt in de urinewegen, met alle gevolgen van dien. Er bestaan heel wat verschillende technieken om een blaasontsteking tegen te gaan, maar eentje zie je waarschijnlijk over het hoofd.



Wie in het verleden al eens naar de dokter is geweest met een blaasontsteking, heeft wellicht al enkele tips meegekregen. Plassen na de seks, ademend ondergoed dragen, van voor naar achter vegen nadat je je behoefte hebt gedaan… We kennen de tips al lang uit het hoofd.



Heb je ondanks al die tips nog steeds regelmatig last van een blaasontsteking? Dan zijn er twee mogelijkheden. Of je doet iets fout, of je hebt (ongemerkt) last van angsten en depressies. Dat klinkt bizar, maar volgens uroloog Daisy Vrijens van het Maastricht UMC+ kan een blaasontsteking wel degelijk veroorzaakt worden door die mentale klachten.



Verschillende studies toonden al aan dat angsten en depressies kunnen zorgen voor een overactieve blaas. Sowieso is het een goed idee om naar de dokter te stappen als je kampt met mentale klachten en al helemaal als je daardoor ook fysieke problemen gaat ondervinden.

Reacties

Niets nieuws onder de zon. Iedereen weet toch dat je mentale toestand, gestresst of gelukkig, het lichaam beïnvloedt?!

Je voelt je mentaal dus goed, maar je hebt wel continu een blaasontsteking.

Dan heb je niet eens het idee dat het misschien wel tussen je oren kan zitten. @allone , maar het is wel lastig als je ongemerkt angsten hebt.Je voelt je mentaal dus goed, maar je hebt wel continu een blaasontsteking.Dan heb je niet eens het idee dat het misschien wel tussen je oren kan zitten.

