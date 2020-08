01-08-2020 15:52:44

blijkbaar zijn er genoeg mensen MET geld en ZONDER hersens die zich willen laten oplichten door zo een nutteloos vod aan te schaffen.Mijn vrouw is een fervent liefhebber van tassen, maar heeft gelukkig de tegenwoordigheid van geest om deze hobby voornamelijk uit te geven in de goedkopere zaken. Ik verbaas mij er soms over hoe gelukkig ze kan worden van een tas die gemiddeld tien euro kost.En zeg nou zelf: wat is er fijner dan een gelukkige partner?