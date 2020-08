Vrouw van Oekraïense rapper gearresteerd nadat in stukken gesneden lichaamsdelen gevonden werden in koelkast van appartement

De vrouw van rapper Andy Cartwright is gearresteerd nadat zijn lichaamsdelen werden gevonden in hun appartement in Sint-Petersburg. Ze sneed hem naar verluidt in stukken, waste zijn organen, behandelde zijn ledematen met zout en koelde ze vervolgens in de koelkast.Marina Kokhal beweert dat de 30-jarige rapper is overleden aan een overdosis drugs. Ze zei dat ze hem wilde laten verdwijnen, zodat hij niet meer zou worden herinnerd als iemand die een roemloze dood stierf, en zij heeft toegegeven dat zij zijn lichaam in stukken heeft gehakt.Volgens de in Sint-Petersburg gevestigde website 'Fontanka' werd de politie geïnformeerd nadat de 36-jarige Kokhal contact had opgenomen met een advocaat voor advies, waarin hij uitlegde dat Cartwright vier dagen geleden was overleden aan een overdosis drugs.In hun appartement aan de centrale Nevsky Prospect in Petersburg vonden wetshandhavers zijn stoffelijk overschot in vijf afzonderlijke pakketten, allemaal in de koelkast. De vrouw van Cartwright vertelde de politie dat ze het lichaam wilde verbergen en legde uit dat ze niet wilde dat haar man bekend stond wegens het overlijden aan een overdosis drugs, en daarom besloot zij dat hij 'gewoon zou verdwijnen'. Ze hakte zijn lijk in stukken, maar wist niet wat ze vervolgens moest doen.Kokhal en de rapper - echte naam Alexander Yushko - hebben een jong kind, volgens het Russische nieuwscentrum Lenta. De vrouw sneed het lijk van haar man vier dagen in stukken, terwijl hun nakomeling in het appartement was.Als Kokhal's verhaal niet overeenkomt met de feiten die zijn gevonden in het onderzoek naar de dood van Cartwright, wordt ze waarschijnlijk beschuldigd van moord. Als haar verhaal klopt, kan ze worden aangeklaagd voor 'misbruik van een dood lichaam'.Volgens het populaire Telegram-kanaal Baza werden de lichaamsdelen van Cartwright 'perfect' gezaagd, werden zijn organen in een wasmachine schoongemaakt en werden zijn lichaamsdelen ingezouten voordat ze werden verpakt en opgeslagen. Het kanaal beweerde ook dat Kokhal het lichaam met behulp van haar moeder in stukken had gesneden, en dat zij daarna het appartement perfect schoonmaakte en het met wierook vulde.Volgens de Russische zender REN TV heeft de eerste analyse aangetoond dat er geen sporen van drugs in zijn lichaam waren. Binnenkort zal een tweede, grondiger onderzoek plaatsvinden. De politie vond ook geen drugs in het appartement van het echtpaar.Andy Cartwright is een bekende rapper in Rusland en verscheen in de zeer populaire 'Versus Battle'-serie, met miljoenen views. Geboren in 1990 in de Oekraïense stad Nizhyn, verhuisde hij in de jaren 2000 naar Sint-Petersburg.