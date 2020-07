Groepen wandelen illegaal naakt door het Horsterwold

Mensen lopen naakt door het bosgebied het Horsterwold in Zeewolde, en dat is illegaal. Onlangs zijn nog 12 mensen beboet omdat ze ontkleed door het natuurgebied wandelden. Het ging om tien mannen en twee vrouwen. Per persoon kregen zij een boete van 95 euro.



Op twee verschillende websites wordt het Horsterwold genoemd als een plek waar je fijn naakt kan wandelen. Op het Bloot Kompas van de Naturisten Federatie Nederland (NFN) wordt het natuurgebied geroemd om de mooie natuur. "Je deelt het bos voornamelijk met reeën, wilde paarden, damherten, vossen en vogels. Het is er meestal zo rustig dat je daar prima bloot kunt wandelen." Op Naaktwandelen.eu is te lezen dat de Stille Kern van het gebied groot genoeg is voor "uren bloot wandelplezier".



Wel staat op de website van de NFN duidelijk dat het in geen enkel Nederlands natuurgebied bij wet is toegestaan om naakt te wandelen. Om dat toch te kunnen doen houdt de federatie zich vast aan een eerdere uitspraak van de rechter. Twee naaktwandelaars zijn in 2017 beboet voor wandelen in het Horsterwold. Ze hebben die boete vervolgens niet betaald en de zaak voor de rechter laten komen. Die oordeelde dat naakt wandelen mogelijk was op het moment dat de recreanten in het bos waren. De boete werd daarom kwijtgescholden.



Volgens de NFN geldt deze uitspraak als jurisprudentie voor boetes die daarna worden uitgeschreven. Met andere woorden: het is mogelijk om in het Horsterwold naakt rond te lopen.



In de besloten Facebookgroep Zeewolde ontmoet Zeewoldenaren staat een bericht over de reeds beboete groep naakte wandelaars. De schrijver van het bericht kwam de wandelaars tegen en was benieuwd wat mensen vinden van zo'n groep naakte mensen. De reacties lopen uiteen. Zo vindt iemand het "dikke prima" dat ze daar liepen want dat "moeten ze zelf weten".



Een ander heeft "geen zin om een stel piemels en tetters tegen te komen", zeker niet als ze met haar kinderen op stap is. Ze geeft aan niet preuts te zijn maar vindt wel dat je dit soort dingen niet zomaar in een bos kan doen. Andere mensen wijzen ook op de aanwezigheid van kinderen en zeggen dat naakt wandelen "aanstootgevend" is. Volgens hen is de Stille Kern geen plek om dat te doen.



Volgens adviseur openbare naaktrecreatie Bernd Huijser van de NFN wordt naakt wandelen op bepaalde plekken toegestaan. "Essentie van de wetgeving is dat naakt wandelen op geschikte plekken nooit verboden kan worden." Volgens hem heeft het naakte wandelen in het Horsterwold nog nooit voor problemen gezorgd, behalve afgelopen weekend. Hij benadrukt dat het Horsterwold op de website van de NFN alleen wordt aangewezen als geschikte plek "met de nodige kanttekeningen".



Volgens Huijser is in Nederland steeds meer interesse voor naakt wandelen. Hij vertelt dat de trend waarschijnlijk vanuit Duitsland is overgewaaid, waar wel een paar officiële naaktwandelpaden zijn. De NFN gaat een behoefte-onderzoek doen om te kijken hoe groot de groep is die interesse heeft in naakt door de natuur wandelen. De resultaten van dat onderzoek worden dit najaar verwacht.



Een ondernemer in het naastgelegen Hulkesteinse bos zegt ook daar last te hebben van naaktwandelaars. Elke week krijgt hij meerdere klachten van zijn gasten over het tegenkomen van naakte mensen op de wandelpaden, al 15 jaar lang. "De kans in de zomer dat je een naaktwandelaar tegenkomt in dit bos, is groter dan dat je er geen tegenkomt", vertelt hij.



De man wil niet met naam en toenaam genoemd worden omdat hij vreest voor represailles. Hij ontving naar eigen zeggen al meerdere dreigmails en ook vermoedt hij brandstichting op zijn terrein door mensen die graag naakt rondwandelen rond zijn bedrijf. Zijn naam is bekend bij de redactie.



Om ervoor te zorgen dat mensen minder ontbloot door het bos wandelen heeft hij meerdere malen verbodbordjes neergezet. "Deze vind ik dan omgetrokken en vernield terug." Volgens de man is het probleem groot en hij ziet graag dat in het bos gehandhaafd wordt op naakt rondlopen. Hij heeft het gevoel dat dit niet genoeg gebeurt.



Er zijn campings in Flevoland waar naakt rondlopen wel mogelijk is. Zo is er de naturistencamping Flevo-Natuur in Zeewolde, en in Almere de camping Naturistenvereniging Chamavi in het Cirkelbos. Verder zijn in de provincie ook twee openbare stranden waar naakt recreëren toegestaan wordt. Het gaat om het Laakse Strand en het Ellerstrand.

31-07-2020 18:11:02 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.213

OTindex: 15.027

S Quote: Met andere woorden: het is mogelijk om in het Horsterwold naakt rond te lopen.



Hmm, ik ga leuk meedoen. Maar mijn witte petje houd ik op, er zijn tenslotte grenzen.



Quote: "De kans in de zomer dat je een naaktwandelaar tegenkomt in dit bos, is groter dan dat je er geen tegenkomt", vertelt hij.



Ja, maar daar staat tegenover dat die kans in de winter vrijwel nihil is.





31-07-2020 19:23:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.618

OTindex: 78.725

Quote:

Je deelt het bos voornamelijk met reeën



Ja, dan zijn een paar blote reetjes meer toch geen probleem? Ja, dan zijn een paar blote reetjes meer toch geen probleem?

31-07-2020 21:50:40 KhunAxe

Stamgast



WMRindex: 3.918

OTindex: 1.455





Ze lopen in der blote reet want dat is zo fijn, maar ze hebben wél een heuptasje om voor de telefoon, sigaretten en portemonnee. En ze hebben ook sneakers aan der poten..



Flikker toch op mafkezen! Doe het dan in je achtertuin maar val anderen niet lastig met het tentoonstellen van je uitgezakt lichaam en je reet vol aambeien!



(Het moge duidelijk zijn dat ik niets heb met 'naturisme' ) Naaktlopers? Exhibitionisten zijn het die onder het mom van 'Vrijheid, blijheid en Natuur' zich menen te mogen veroorloven anderen hun geslachtsdelen te laten zien. Wat zeg ik? Ze door de strot willen douwen!!Ze lopen in der blote reet want dat is zo fijn, maar ze hebben wél een heuptasje om voor de telefoon, sigaretten en portemonnee. En ze hebben ook sneakers aan der poten..Flikker toch op mafkezen! Doe het dan in je achtertuin maar val anderen niet lastig met het tentoonstellen van je uitgezakt lichaam en je reet vol aambeien!(Het moge duidelijk zijn dat ik niets heb met 'naturisme'

31-07-2020 21:59:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.925

OTindex: 35.042

weten ze niet dat Flevoland onze geheime Bible Belt is

01-08-2020 00:39:16 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.177

OTindex: 1.135

@De Paus :



Als het gebied niet aangegeven is als naturistengebied, dan mag het volgens mij nog eens niet. Dus kolere, je moet in de kleren! Als het gebied niet aangegeven is als naturistengebied, dan mag het volgens mij nog eens niet. Dus kolere, je moet in de kleren!

