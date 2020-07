Dame (25) die nu vol tatoeages staat, toont prentje van toen ze nog 18 was: “Twee ‘verschillende vrouwen’, maar dezelfde ziel”

Amber Luke is haar naam. En waarschijnlijk herken je de 25-jarige beter mét tatoeages .Sinds ze een paar jaar geleden begon met het laten plaatsen van tatoeages gaat het hard voor Amber.Geregeld komt ze in de media met haar opmerkelijke look. Maar gisteren deelde ze op Instagram een plaatje van toen ze nog 18 jaar was én ze zette er ook een duidelijke boodschap bij.“Twee ‘verschillende vrouwen’, maar dezelfde ziel”, opent ze haar berichtje. “Ik was 18 jaar oud toen de linkse foto (onder de tekst, red.) genomen werd. Rechts zie je een recent plaatje. Ik wist op jonge leeftijd al wie ik zou willen worden. Ik liet toen ik 22 jaar was zelfs al mijn oogballen tatoeëren, in hemelsnaam.Moraal van het verhaal: laat niemand je vertellen dat je te jong bent om gelijk wat (al dan niet, red.) te doen als het over jouw uiterlijk gaat. Als je piercings wil, de kleur van je haar wil veranderen of een tattoo wil laten zetten, ga er dan gewoon voor! Laat de maatschappij je niet dwingen om de kudde te volgen”, aldus Amber.