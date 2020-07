Gemeente maakt weg in Pijnacker te smal en moet opnieuw aan de bak

PIJNACKER - De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een fout gemaakt met het versmallen van de Delftsestraatweg in Pijnacker. Eind mei begon de gemeente met het aanpassen van de weg en op 10 juli dit jaar ging de weg weer open in smallere vorm. Na de openstelling kwamen er meerdere klachten binnen dat de weg te smal is, onder meer door de busmaatschappij. Ook voor grote vrachtwagens blijkt de weg te smal.

De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de weg toch weer opnieuw op de schop moet en breder moet worden gemaakt. De rijbaan is nu 5,5 meter breed, maar zal eind augustus weer 'iets breder' worden gemaakt, namelijk 6,1 meter breed. Voor de hele verbouwing was de weg 6,5 meter breed. Volgens de gemeente is de weg 'weer gemakkelijk te verbreden'. Hoe veel het opnieuw verbreden van de weg gaat kosten, is nog niet bekend.



De Delftsestraatweg was voorheen een doorgaande provinciale weg. Inmiddels heeft de N470 deze functie voor het doorgaande verkeer overgenomen. Ook is het door de aanleg van de Komkommerweg en de Zijdeweg volgens de gemeente voor vrachtverkeer mogelijk via die routes het centrum in en uit te rijden. Daarom is in het originele plan besloten de weg te versmallen, om het zo veiliger te maken. 'Door de versmalling van de rijbaan wordt de snelheid van het verkeer lager en wordt het gebruik van de in- en uitritten veiliger', zegt de gemeente.

Reacties

31-07-2020 08:45:39 stora

Stamgast



WMRindex: 18.585

OTindex: 2.821

Zo blijf je bezig.

31-07-2020 09:47:25 KhunAxe

Stamgast



WMRindex: 3.914

OTindex: 1.455





Ik mikte die planoloog of wie dan ook dat ontwerp gemaakt heeft met een schop onder zijn kont eruit! Wat een amateurs daar zeg! Dus al met al wordt de weg slechts 40 centimeter smaller, en daarvoor moet hij maar liefst 2x op de schop?Ik mikte die planoloog of wie dan ook dat ontwerp gemaakt heeft met een schop onder zijn kont eruit! Wat een amateurs daar zeg!

31-07-2020 10:33:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.613

OTindex: 78.718

@stora :

Zo blijf je bezig. QuoteZo blijf je bezig.



Met het vullen van de bodemloze put. Met het vullen van de bodemloze put.

31-07-2020 10:51:54 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.606

OTindex: 1.802



Dat gaat best als je niet te hard rijdt.

En de bedoeling was toch om de snelheid eruit te halen?

Ik zie het probleem niet.

Alleen op tijd op je spiegel letten dat die er niet afgereden wordt



Laatste edit 31-07-2020 10:52 Een bus of vrachtwagen is in Nederland maximaal 2,50 m breed. Dan hou je nog 50 cm over.Dat gaat best als je niet te hard rijdt.En de bedoeling was toch om de snelheid eruit te halen?Ik zie het probleem niet.Alleen op tijd op je spiegel letten dat die er niet afgereden wordt

31-07-2020 12:29:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.921

OTindex: 35.040

waarom moesten ze die weg smaller maken, ze weten toch dat de lijnbus er overheen moet

31-07-2020 13:08:50 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.537

OTindex: 63





Laatste edit 31-07-2020 13:09 @botte bijl : in Oud-Heusden hadden we de zelfde probleem gehad. Er was een straat waar volgens de gemeente te hard gereden werd. In plaats van drempels te leggen hebben ze dus besloten om de weg te versmallen maar wat bleek achteraf? Ze hadden geen rekening gehouden met de lijnbussen en juist dat straat was het enige straat waar de lijnbussen het dorp in konden rijden en volgens de gemeente was het verbreden van de weg onmogelijk. Uiteindelijk werden er 2 van de 4 haltes geschrapt en moesten oudere mensen die slecht ter been waren zo'n kleine kilometer lopend naar de halte als ze de bus nodig hadden.

31-07-2020 13:18:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.596

OTindex: 73.866

@botte bijl :

waarom moesten ze die weg smaller maken, ze weten toch dat de lijnbus er overheen moet Quotewaarom moesten ze die weg smaller maken, ze weten toch dat de lijnbus er overheen moet



: och jee worden ze dan betaald om na te denken? @Heusdenaar : och jee

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: