Koeknuffelen: ontspannend of doodeng?

Gestresst door corona? Of zit je er helemaal doorheen na de regenachtige kampeervakantie in eigen land? Een oplossing voor dit leed is koeknuffelen. Dan ga je bovenop een rund van ongeveer 800 kilo liggen.Het klinkt misschien wat eng, maar koeknuffelen is ├ęcht een ding. In Geesteren kan je er workshops in volgen op de boerderij van de familie Spalink. En zo ziet zo'n workshop eruit: Filmpje Niet iedere koe wordt graag geknuffeld. Daarom hebben ze op de boerderij van de familie Spalink een speciaal ras lopen. Een aantal jaren geleden is de familie begonnen met het fokken van Fleckvieh koeien. Die koeien hebben een ietwat grotere kop, zijn wat robuuster en ze zijn ook wat liever en knuffelbaarder.Voor Eline Spalink, de dochter en erfgenaam van de Koel'nbekke was dat een goed moment om de workshop Koeknuffelen vorm te gaan geven. Ze volgde een soortgelijke workshop eerst ergens anders in het land. Daarna is ze het thuis gaan optimaliseren. En nu liggen er regelmatig groepen mensen bij de koeien in de stal.Volgens Eline is het niet zielig voor de koeien. "Koeien geven zelf wel aan als ze er geen zin in hebben," legt ze uit tijdens de workshop. Dan gaan ze klapperen met hun oren of schudden met hun hoofd. Een koe kan ook altijd opstaan en weglopen. Bovendien neem je even de tijd voordat je echt op een koe gaat liggen. Dat noemt Eline 'koemmuniceren'. Je aait de koe en controleert of ze zich er wel echt prettig bij voelt.Sterker nog, volgens Eline vinden de koeien het zelf best wel prettig. "Als een koe echt op z'n gemak is, dan kreunt 'ie zelfs een beetje. Of dan knuffelt ze terug. Dan legt ze haar kop op je neer."Verslaggever en radiopresentatrice Loes Wigger gaf zich uiteindelijk over aan het koeknuffelen, zoals je in de video kan zien. In eerste instantie vond ze het behoorlijk eng om zich over te geven. Maar na een tijdje kon zelfs Loes de rust prima vinden.