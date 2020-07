Opgesloten poes na twee dagen gered

De poes die gisterochtend vast kwam te zitten in een ijzeren buis op de Lijnbaansgracht, is vanavond met behulp van meerdere Amsterdammers, waaronder een lasser, gered.



Poes Lotje zat sinds maandag 10.00 uur opgesloten in de tunnel. De eigenaresse belde de brandweer, maar omdat die de poes niet kon redden vroeg ze op Facebook om hulp van Amsterdammers.



Uiteindelijk kon ze met een bootje langs de ijzeren tunnel varen. Ook mocht ze de tuin van de buren in. 'Ik heb ook een camera op een slang gekocht voor honderd euro. Door te luisteren, te kloppen en Lotje te roepen hebben we haar gevonden. Daarna heeft de lasser drie of vier gaten gemaakt en heben wij de binnenkant van de tunnel leeg gemaakt. Door er heel lichtjes op te slaan ging Lotje naar de opening die wij hadden gemaakt.'



Ze is heel blij dat de poes weer terug is. 'Ik ging eerst janken van boosheid en verdriet, maar nu kan ik janken van blijdschap.' Lotje blijft voorloppig binnen. 'Ze mag absoluut niet naar buiten, totdat ik een woning heb die beter geschikt is voor mijn poes en twee kinderen.'

Reacties

30-07-2020 10:47:02 Mamsie

totdat ik een woning heb die beter geschikt is voor mijn poes en twee kinderen.'



In volgorde van belangrijkheid.... In volgorde van belangrijkheid....

30-07-2020 10:49:37 KhunAxe

@Mamsie : Nee hoor, dat was alfabetisch, Poes heet Milou en de kinderen Niko en Zoë

30-07-2020 11:34:47 Grouse

Lotje blijft voorloppig binnen. Niks Milou



Al weet ik niet wat voorloppig is @KhunAxe : Wel lezen natuurlijkNiks MilouAl weet ik niet wat voorloppig is

30-07-2020 11:39:50 KhunAxe

Inmiddels wel gelezen, best wel een feel good verhaal. Hou ik wel van



Laatste edit 30-07-2020 11:44 @Grouse : Ik heb het hele artikel niet gelezen, ik reageerde slechts op Mamsie's opmerkingInmiddels wel gelezen, best wel een feel good verhaal. Hou ik wel van

30-07-2020 12:41:16 De Paus

S Quote: en heben wij de binnenkant van de tunnel leeg gemaakt. Lotje blijft voorloppig binnen. Wij van het Vaticaan heben voorloppig geen commentaar.

30-07-2020 13:11:53 MIADIA

S spoten poes



waarschijnlijk met dank aan ik las de kop als opgeten poeswaarschijnlijk met dank aan @Mamsie

