30-07-2020 00:22:16

Laatste edit 30-07-2020 00:30

Alleen de kop van dit artikel is raar want die past niet bij het artikel: daar staat toch dat je dan niet kan vliegen?! Iemand hier ziet ze vliegenwaarschijnlijk is dit het rare artikel Maar sommige mensen zijn moeilijk te begrijpen. Een vriendin van mij is net 3 dagen uit het ziekenhuis waar ze weken in gelegen heeft omdat ze zo ziek was dat ze bijna gestorven is.. en volgende week wil ze naar Tenerife vliegen(eh nee, ze had geen corona, maar waarom neemt ze nu zonder twijfel dit risico???)"Jeder Jeck ist anders Jeck"...