Deze week heel veel vallende sterren boven Den Haag

Als ‘een vallende ster zien’ nog op je bucketlist staat, dan is dit je kans. Komende week zijn vanuit het hele land veel vallende sterren te zien. “Zo’n 23 vallende sterren per uur”, vertelt Weeronline-meteoroloog Rico Schröder.



De meteoren zijn afkomstig van twee zwermen: de Aquariden en de Cassiopeïden.



Voordat je nachten doorhaalt op zoek naar een vallende ster: de weerexpert vertelt ons dat je in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 juli de meeste kans hebt om er een of meerdere te spotten. Rico: “Het is die nacht overal in Nederland droog met de meeste opklaringen.” Volgens Rico is er niet een specifiek tijdstip waarop je het beste kunt kijken. “In principe kun je al sterren zien zodra het donker wordt.”



De meteoroloog heeft verder nog een paar handige tips: “Zoek een donkere plek op, waar zo min mogelijk licht is van de stad of de maan. Dan zijn de sterren het beste zichtbaar. Je hoeft niet naar een specifieke richting te kijken. En verder zou ik een jas aantrekken, want het koelt af in de nacht.” In Den Haag is het in de duinen erg donker, het Hemels Gewelf op Kijkduin is een mooie plek.



Het is niet alleen een sterrenfeest, deze week kun je ook komeet Neowise zien. Rico vertelt: “We kunnen de komeet al een tijdje zien. Hij wordt wel steeds zwakker, maar je zou ‘m nog met het blote oog kunnen zien. Met een verrekijker lukt het sowieso.” Voor die komeet moet je richting het westen/noordwesten kijken.

Reacties

29-07-2020 11:14:19 Mamsie









Quote:

Je bent gewaarschuwd



Laatste edit 29-07-2020 11:14 Je bent gewaarschuwd @stora , zet een helm op je hoofd als je naar buiten gaat!

29-07-2020 12:09:12 KhunAxe













Ze komen ieder jaar rond dezelfde datum voor, doordat de Aarde zich op die positie in haar baan om de Zon door een wolk met stof en gruis beweegt, vaak achtergelaten door een komeet. Die deeltjes worden meteoroïden genoemd en worden opgeveegd door de aardatmosfeer.



Zij veroorzaken de meteoren tijdens hun botsing hoog (circa 80–120 km) in onze atmosfeer. Het flitsje dat we waarnemen is het oplichten van de atmosfeer door de verhitting als gevolg van de compressie van de lucht voor het snel bewegende stukje steen, niet het gloeien van het deeltje zelf.



Leuk om te zien, ik herinner mij een nacht samen met mijn broer en vader dat we in ligstoelen naar de meteorenregen hebben gekeken met een bak bier bij de hand.. (Toen dronk ik nog alcohol ) Interessant, maar niet echt uniek, deze meteorenregen zien we ieder jaar:Ze komen ieder jaar rond dezelfde datum voor, doordat de Aarde zich op die positie in haar baan om de Zon door een wolk met stof en gruis beweegt, vaak achtergelaten door een komeet. Die deeltjes worden meteoroïden genoemd en worden opgeveegd door de aardatmosfeer.Zij veroorzaken de meteoren tijdens hun botsing hoog (circa 80–120 km) in onze atmosfeer. Het flitsje dat we waarnemen is het oplichten van de atmosfeer door de verhitting als gevolg van de compressie van de lucht voor het snel bewegende stukje steen, niet het gloeien van het deeltje zelf.Leuk om te zien, ik herinner mij een nacht samen met mijn broer en vader dat we in ligstoelen naar de meteorenregen hebben gekeken met een bak bier bij de hand.. (Toen dronk ik nog alcohol

29-07-2020 13:22:55 Grouse









De meeste vallende sterren heb ik bij "Sterren dansen op het ijs" gezien

29-07-2020 13:51:41 Mamsie









@Grouse : Ja, die gingen al dansend met hun sterretje op het ijs. Uitermate vermakelijk was dat!

29-07-2020 14:53:24 botte bijl









@Mamsie :

dat is zielig dat is zielig

29-07-2020 15:09:37 stora









@Grouse :

De meeste vallende sterren heb ik bij "Sterren dansen op het ijs" gezien QuoteDe meeste vallende sterren heb ik bij "Sterren dansen op het ijs" gezien

Dat was wel grappig. Ik dacht aan een show dat Anneke kreunzo van een trap viel.Dat was wel grappig.

29-07-2020 15:32:49 Mamsie











En dan nog lachend opstaan, alsof er niks gebeurd is, ik vind het grote klasse. @stora : Neeeee, dat was niet grappig. Dat zal veel pijn gedaan hebben, het was echt een rotsmak.En dan nog lachend opstaan, alsof er niks gebeurd is, ik vind het grote klasse.

29-07-2020 15:44:09 stora









@Mamsie , ik herinner me dat ik wel moest lachen

29-07-2020 15:48:03 stora











@botte bijl , toen ik het artikel zag en vallende sterren las, was Anneke de eerste die bij me opkwam.

