Zestien reddingswerkers vijf uur in actie om sint-bernard te redden

Een team van zestien reddingswerkers heeft afgelopen weekend in Groot-Brittanniƫ een wel heel bijzonder slachtoffer gered. Een sint-bernard was onwel geworden tijdens een wandeling op de hoogste berg van Engeland.De sint-bernardshond, die afgelopen vrijdag samen met haar baasjes Scafell Pike in Engeland beklommen had, werd tijdens de afdaling onwel.De hond, die 55 kilo weegt, leek steeds meer pijn in haar achterpoten te krijgen. Op een zeker moment was er geen beweging meer in het dier te krijgen.De baasjes besloten daarop de politie te bellen, die onmiddellijk een reddingsteam inschakelde. "Onze medewerkers twijfelden geen seconde", vertelt een woordvoerder van het Wasdale Mountain Rescue Team aan The Guardian."Omdat zij zelf huisdieren hebben en meteen aan hun eigen reddingshond dachten, herkenden ze de penibele situatie."De hulpverleners beklommen vervolgens Scafell Pike, met 978 meter de hoogste berg van Engeland. Sint-bernard Daisy kreeg pijnstillers toegediend en werd door de reddingswerkers op een brancard getild."We moesten enkele aanpassingen maken om de brancard hondenvriendelijk te maken", legt de woordvoerder uit. "Ze was het perfecte slachtoffer en legde zich gauw neer bij de situatie, met haar kin op de brancard."Volgens de woordvoerder was de reddingsoperatie vervolgens niet anders dan die van een volwassene. "We hebben honderden keren mensen uit de bergen gered." De zestien reddingswerkers wisselden elkaar af tijdens de tocht naar beneden. Al met al duurde de reddingsoperatie ruim vijf uur.Normaal worden sint-bernards ingezet als reddingshonden in de bergen, ditmaal waren de rollen omgedraaid."Daisy voelde zich vast schuldig dat ze de reputatie van sint-bernards niet hoog kon houden", grapt de woordvoerder. "Terwijl haar soortgenoten in de besneeuwde Alpen mensen redden, werd zij op een brancard naar beneden gedragen."