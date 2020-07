Limburgse deken roept inbrekers op zijn kluis te kraken in ruil voor koffie en vlaai

Inbrekers die om een klus verlegen zaten, hadden dit weekend de kans om weer eens aan de slag te kunnen. Deken Jack Honings van het dekenaat in het Limburgse Schinnen plaatste een oproep voor inbrekers om zijn kapotte kluis te kraken.



‘U krijgt de sleutel en de voordeur hoeft u niet zelf te forceren’, schreef de deken gistermiddag op Twitter. ‘Gewoon aanbellen. Alarm zetten we voor u uit. Mocht het je lukken, bellen we niet de politie maar krijg je koffie en vlaai!’



De kluis van de deken was in het slot gevallen en met geen mogelijkheid meer open te krijgen, vertelt Honings tegen lokale omroep 1Limburg.



Zondag is het gelukt de kluis te openen. Niet met behulp van een inbreker, maar door een slotenmaker. Vandaag meldde de deken op Twitter: ‘Kluis vanochtend geopend dankzij vakman! Super! Zondag rustdag, maar niet voor pastoors en inbrekers’.



In de kluis liggen voorwerpen die nodig zijn voor de mis, zoals kelken en een hostieschaal.

27-07-2020 13:08:03 stora









Ik denk dat dit een electrische deken is.

Die zijn zuiniger :Ja



27-07-2020 13:32:03 KhunAxe









De rijkste kerk ter wereld en nog willen ze besparen op een slotenmaker.. Sneue figuren

27-07-2020 13:48:03 allone











Is toch logisch, dat je gewoon een slotenmaker vraagt.

Waar deed hij die oproep dan, in de krant??? Vreemde manier om grappen te makenIs toch logisch, dat je gewoon een slotenmaker vraagt.Waar deed hij die oproep dan, in de krant???

27-07-2020 14:56:54 BatFish









@Mamsie : @Sjaak : Is dat hetzelfde misschien? Hier haal je snel info uit wie wanneer bij welke vergadering is en dus niet thuis is

