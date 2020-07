Rijkste man ter wereld verdient recordbedrag van 13 miljard dollar in één dag

Amazon-oprichter en rijkste man ter wereld Jeff Bezos is in één klap 13 miljard dollar (zo’n 11 miljard euro) rijker geworden. Dat is een record: nog nooit verdiende een van de rijkste mensen ter wereld zo’n smak geld in één dag sinds de veranderingen in hun kapitaal vanaf 2012 jaarlijks worden bijgehouden.



Jeff Bezos, de man die in 1994 Amazon oprichtte, voert al jaren het lijstje van de rijksten op aarde aan. Nu heeft hij de concurrentie nog wat verder achter zich gelaten door in één dag zo’n 13 miljard euro rijker te worden, zo schatte het Amerikaanse Bloomberg. Zijn totale vermogen bedraagt nu 189 miljard dollar (163 miljard euro).



“Hoe heeft hij dat gedaan?” vraag je je waarschijnlijk af. Een plotse stijging in de aandelen van technologiebedrijven nadat die vorige week eerst kelderden, is het antwoord. Zo steeg Microsoft met 4,3%, maar Amazon kende maar liefst een stijging van 73%. Het was dus zo dat Jeff Bezos, die nog steeds 11% van de aandelen van Amazon bezit, in een klap 11 miljard euro rijker werd.



Retailer Amazon zag tijdens de lockdown zijn verkoopcijfers stevig aandikken, aangezien mensen niet in fysieke winkels konden shoppen. De waarde van Amazon-aandelen is sinds januari met zo’n 70% gestegen, en Bezos’ vermogen met 74 miljard dollar (63 miljard dollar). Die hallucinante cijfers zorgen ook voor veel kritiek: het feit dat tijdens de coronacrisis veel bedrijven amper het hoofd boven water konden houden, staat in schril contrast met de groeiende macht van Amazon. De webwinkel kwam eerder al vaker in opspraak over de slechte arbeidsomstandigheden van de werknemers in hun magazijnen.



Jeff Bezos’ vermogen is groter dan dat van staten als Hongarije en Qatar, en nadert dat van grote economieën als Griekenland en Nieuw-Zeeland. Op z’n eentje – dus niet de bedrijfswaarde van Amazon – is Bezos meer waard dan multinationals als Nike en McDonald’s. Rebecca Gowland van Oxfam, verantwoordelijk voor het ongelijkheidsbeleid, noemde het “shockerend” dat Jeff Bezos zoveel geld kan verdienen tijdens een crisis die “bijna een half miljard mensen in de extreme armoede duwt.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: