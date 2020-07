Tentoongestelde kannibaal in Thailand 60 jaar na zijn dood gecremeerd

Ruim zestig jaar na zijn dood is het lichaam van een vermeende kannibalistische seriemoordenaar gecremeerd in een Thaise tempel. Het gebalsemde lichaam van de man was tientallen jaren tentoongesteld in een museum.Si Quey, een Chinese immigrant, is een bekende naam in Thailand. Hij werd in 1959 op 32-jarige leeftijd geëxecuteerd nadat hij schuldig was bevonden aan de moord op zeven kinderen. De man was in 1958 betrapt toen hij het lichaam van een achtjarige jongen wilde verbranden, nadat hij eerst het hart en de lever had verwijderd. Hij bekende de moord maar ontkende de aantijgingen van kannibalisme. Later werd hij beschuldigd van nog zes kindermoorden.Na zijn executie werd zijn lichaam overgedragen aan een medisch instituut. Na een autopsie werd het gebalsemd en tentoongesteld in een glazen container in een forensisch museum in Bangkok. Decennialang hing er een bordje bij met het opschrift 'een kannibaal'. Foto Generaties ouders maanden hun kinderen om niet in het donker naar buiten te gaan met de waarschuwing "Si Quey komt je halen".De laatste jaren vonden veel mensen in Thailand de tentoongestelde mummie niet meer kunnen. Meer dan 17.000 mensen ondertekenden vorig jaar een petitie om Si Quey een laatste rustplaats te geven. De actie had meteen een eerste succes: de tekst op het bordje werd veranderd in 'een terdoodveroordeelde'. Nu is het lichaam in een tempel in Bangkok gecremeerd volgens Boeddhistische traditie.Pharoah Jakrapattanont, de activist die de petitie was begonnen, is tevreden. "Het feit dat het tot een crematie is gekomen, laat zien dat er vooruitgang wordt geboekt met het eerbiedigen van de mensenrechten."Of de as in de tempel bewaard blijft of zal worden uitgestrooid, is nog niet besloten.