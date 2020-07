Ontslag Action-medewerker onterecht: niet betaald plastic tasje kost winkelketen nu 7200 euro

Voormalig Action-medewerker Dennis is ten onrechte ontslagen voor het ‘stelen’ van een draagtasje, oordeelt de rechter. De winkelketen hanteert ee

Volkomen doorgeslagen zijn ze daar. Een simpele uitleg dat de tasjes niet zomaar gepakt mogen worden, had voldoende geweest. De man had een smetteloze staat van dienst, heb ik begrepen. Dieptreurig voor de betrokkenen.

25-07-2020 16:36:44

Goede zaak dat Aldi hard aangepakt wordt voor dit gedrag dat natuurlijk volslagen over the top is. Ik heb inmiddels al veel vaker gehoord, dat men in deze keten op hele nare manier met de medewerkers omgaat.