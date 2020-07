Foutje: bus vast onder stationsboog

Een Q-liner van Qbuzz is donderdagmorgen vast komen te zitten onder een boog bij het Groninger Hoofdstation in Stad.De bus vanuit Emmen kwam bij het busstation klem te zitten onder de roodwitte gevarenboog. Die boog is er voor om te hoge bussen en voertuigen daar te weren. De chauffeur heeft waarschijnlijk de verkeerde route gekozen. Daardoor stond de bus enige tijd vast.Medewerkers van Qbuzz hebben de bus onder de boog vandaan gehaald. Hoe groot de schade is, is niet bekend.