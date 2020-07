Politieinval na foto van net echt balletjespistool

UTRECHT - Een inwoner van de Utrechtse wijk Overvecht-Noord zal voortaan wel twee keer nadenken voordat hij zijn net echte balletjespistool nog eens op internet showt. Hij deed dat woensdag wel en dat kwam hem op een politieinval te staan, blijkt uit een bericht van de wijkagent op Instagram.



Agent Rogier merkt op dat dit soort wapens niet van echt te onderscheiden is. ''Voor je het weet staat de politie in je woonkamer.''



Behalve twee balletjespistolen, namen hij en zijn collega's ook een mes en een wapenstok in beslag. De verdachte is aangehouden.

Reacties

25-07-2020 11:57:58 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.744

OTindex: 7.776

Lekker dat bordje friet erbij...

25-07-2020 12:03:44 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.774

OTindex: 1.389

Euh, aangehouden en na verhoor huiswaarts gezonden met een proces verbaal neem ik aan? Hij zal toch zeker niet langer vast hebben gezeten, dat zou waanzin zijn.



Hier kun je die dingen gewoon kopen. Ook heb ik meerdere messen en wapenstokken in mijn bezit, (voor mijn trainingen). Alles volkomen legaal hier.

25-07-2020 13:00:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.554

OTindex: 78.642

Je moet als vent ook je balletjespistool niet zomaar te kijk zetten. Daar komt allerlei narigheid van.

25-07-2020 13:43:47 Vissersman

Lid

WMRindex: 35

OTindex: 0

Daarentegen is Airsoften echt heel vet!!

25-07-2020 15:14:25 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.524

OTindex: 3.325

@KhunAxe : Hier zijn niet van echt te onderscheiden nep wapens verboden. ook als je ze legaal gekocht hebt op de belgische/duitse/ noem maar op -week markt. Deze dus ook. Terecht omdat er wel degelijk mensen mee beroofd worden en de slachtoffers net zo getraumatiseerd zijn als bij het gebruik van echte wapens. Daarnaast heeft de politie de taak mensen te beschermen en als je met een (bijna echt) nep wapen loopt dan zullen ze jouw behandelen als een levensgevaarlijk persoon. Inclusief mogelijkheid tot schieten.

25-07-2020 16:01:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.842

OTindex: 34.995

@Mamsie :

dat geldt dubbel voor illegale balletjespistolen dat geldt dubbel voor illegale balletjespistolen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: